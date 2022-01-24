В ВОЗ заявили, что "Омикрон" не будет последним штаммом коронавируса

Ван Керкхове: "Омикрон" не будет последним вариантом, о котором вы услышите от нас Фото: EPA

По ее словам, чем больше циркулирует вирус, тем больше у него возможностей измениться.

"Омикрон" не будет последним вариантом, о котором вы услышите от нас, и возможность появления в будущем вариантов, вызывающих обеспокоенность, вполне реальна. И появляются новые варианты, мы не понимаем, какими могут быть свойства этих вариантов. Конечно, они будут более заразными, потому что им нужно будет превзойти варианты, которые в настоящее время циркулируют. Они могут стать более или менее серьезными, но они также могут обладать свойствами ускользания от иммунитета. Так мы хотим снизить риск появления в будущем вызывающих озабоченность вариантов", – заявила эксперт.