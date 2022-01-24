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ПОЛИТИКА

Главой ПАСЕ стал представитель Нидерландов. Нардеп от "Слуги народа" получила вдвое меньше голосов

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Кокс стал третьим представителем Нидерландов на должности президента ПАСЕ
Кокс стал третьим представителем Нидерландов на должности президента ПАСЕ
Фото: ЕРА

24 января на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы председателем ПАСЕ избрали Тини Кокса из Нидерландов, сообщается на сайт организации.

Кокс был избран в первом туре голосования, за него отдали 164 голоса.

Конкуренткой представителя Нидерландов была народный депутат Украины от "Слуги народа" Мария Мезенцева. Ее поддержали 80 членов ПАСЕ.

Полномочия президента Кокс будет выполнять год, после чего его могут переизбрать еще на год.

После избрания Кокс заявил, что ПАСЕ "должна оставаться опорой демократической безопасности, гарантом прав человека и верховенства права, платформой для эффективной многосторонности в Европе, а также сохранять и подтверждать нашу собственную идентичность в качестве независимого форума для всеобъемлющего и инклюзивного политического диалога".

"Мы живем в рискованное время. Напряженность растет, а уважение к верховенству закона, правам человека и демократическим ценностям ослабевает. Вместо большего единства, созданного после падения Берлинской стены, мы видим реальную и настоящую опасность новых разделительных линий в Европе за счет безопасности наших граждан", – сказал президент ассамблеи.

Он подчеркнул, что сейчас Европа "остро нуждается" в месте встречи для эффективной дипломатии.

Кокс сменил на этой должности Рика Дамса из Бельгии и стал третьим представителем Нидерландов, возглавившим ПАСЕ.

Контекст:

Сессия ПАСЕ проходит с 24-го по 28 января в гибридном формате.

Сегодня во время ее открытия Украина и страны группы Baltic plus (Латвия, Литва, Эстония, Польша и Грузия) оспорили полномочия России в ПАСЕ.

Теги: Украина, выборы, Нидерланды, ПАСЕ, депутаты, парламент, голосование, Тини Кокс, Мария Мезенцева, украинки
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