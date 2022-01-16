В зимней сессии ПАСЕ смогут принять участие пять членов украинской делегации – нардеп Гончаренко

По его словам, офлайн на сессии будут присутствовать только президент и вице-президенты ассамблеи, главы комитетов, главы политических групп, главы национальных делегаций, один заместитель главы национальной делегации от оппозиции, один член секретариата, а также докладчики, чьи доклады включены в повестку дня.

Таким образом, на сессию смогут поехать сам Гончаренко как докладчик, глава делегации, нардеп от "Слуги народа" Мария Мезенцева, нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук, нардеп от "Батьківщини" Сергей Соболев и еще один член секретариата.

Гончаренко отметил, что такие ограничения связаны с противоэпидемическими мерами в связи с пандемией COVID-19.