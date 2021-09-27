"Страх быть брендированными "русофобами". В повестке осенней сессии ПАСЕ нет украинских вопросов – нардеп Василенко

"К сожалению, в Ассамблее страх быть брендированными "русофобами"… превалирует над обязанностью защищать принципы международного права и права человека, записанные в Конвенции. Проявляется это в том, что украинские вопросы не попадают в повестку дня осенней сессии ПАСЕ", – написала Василенко.
По ее словам, тема дебатов "Политические преследования коренных народов в Крыму Российской Федерацией", предложенная украинской делегацией, не получила поддержки бюро, утверждающего темы обсуждений.
"Объясняют тем, что буквально в июне была принята резолюция о правах крымскотатарского народа", – рассказала Василенко.
Народный депутат отметила, что "есть нюанс и с выбором судьи от Украины в ЕСПЧ". "Хотя у делегатов есть понимание, что судью от Украины уже давно надо поменять (года два как), однако идти на обсуждение ситуации в политгруппах не сильно хотят", – написала она.
По словам Василенко, на сессии пройдут дебаты о ситуации в Афганистане, миграционном кризисе в Латвии, Литве и Польше из-за обстановки в Беларуси, кризисе на Западных Балканах, а также будут сделаны доклады, посвященные экологии и климату.
Осенняя сессия ПАСЕ пройдет с 27-го по 30 сентября в гибридном формате, об этом сообщил сайт Парламентской Ассамблеи.
Предыдущая сессия ПАСЕ состоялась 21–24 июня, она также проходила в смешанном формате.