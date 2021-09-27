"Страх быть брендированными "русофобами". В повестке осенней сессии ПАСЕ нет украинских вопросов – нардеп Василенко

Василенко: Хотя у делегатов есть понимание, что судью от Украины уже давно надо поменять, идти на обсуждение ситуации не сильно хотят Фото: Lesia Vasylenko / Facebook

"К сожалению, в Ассамблее страх быть брендированными "русофобами"… превалирует над обязанностью защищать принципы международного права и права человека, записанные в Конвенции. Проявляется это в том, что украинские вопросы не попадают в повестку дня осенней сессии ПАСЕ", – написала Василенко.

По ее словам, тема дебатов "Политические преследования коренных народов в Крыму Российской Федерацией", предложенная украинской делегацией, не получила поддержки бюро, утверждающего темы обсуждений.

"Объясняют тем, что буквально в июне была принята резолюция о правах крымскотатарского народа", – рассказала Василенко.

Народный депутат отметила, что "есть нюанс и с выбором судьи от Украины в ЕСПЧ". "Хотя у делегатов есть понимание, что судью от Украины уже давно надо поменять (года два как), однако идти на обсуждение ситуации в политгруппах не сильно хотят", – написала она.

По словам Василенко, на сессии пройдут дебаты о ситуации в Афганистане, миграционном кризисе в Латвии, Литве и Польше из-за обстановки в Беларуси, кризисе на Западных Балканах, а также будут сделаны доклады, посвященные экологии и климату.