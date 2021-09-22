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ПОЛИТИКА

Комитет ПАСЕ отклонил кандидатуры Украины на судью ЕСПЧ. Снова проводить конкурс в Украине пока не собираются

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Срок полномочий судьи ЕСПЧ от Украины истек в апреле 2019 года
Срок полномочий судьи ЕСПЧ от Украины истек в апреле 2019 года
Фото: ЕРА

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по выбору судей Европейского суда по правам человека рекомендовал ПАСЕ отклонить представленные Украиной кандидатуры на должность судьи ЕСПЧ. Комитет провел интервью со всеми кандидатами 16 сентября, решение комитета опубликовано 22 сентября на сайте ПАСЕ.

"Комитет рекомендует ассамблее отклонить список, так как не все кандидаты отвечают критериям для избрания судьей Европейского суда по правам человека, и обратиться к правительству Украины с просьбой подать новый список кандидатов", – говорится в документе.

Глава управления НАПК по проведению обязательных полных проверок, экс-замминистра юстиции Сергей Петухов в Facebook предположил, что теперь Украине придется в третий раз начинать процесс отбора кандидатов. "Может, стоит убрать политические влияния и выбрать действительно профессионально и беспристрастно?" – написал он.

https://www.facebook.com/sergiy.petukhov/posts/3021370788138540

В то же время руководитель постоянной делегации Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева в комментарии к этому посту подчеркнула, что это еще не окончательное решение.

"Никто пока третий конкурс не проводит. Украинская делегация будет идти по процедуре, для сохранения списка финалистов, который включает двух замечательных кандидатов и кандидатку. Заседание ПАСЕ – на следующей неделе", – написала она.

Скриншот: Sergiy Petukhov / Facebook
Скриншот: Sergiy Petukhov / Facebook

Контекст:

В ЕСПЧ работает 47 судей – по одному от каждого члена Совета Европы.

Как поясняется на сайте ПАСЕ, при выборе трех кандидатов государства должны обеспечить справедливость и прозрачность процедуры. Все кандидаты должны иметь соответствующую юридическую квалификацию и опыт, а также владеть английским и французским языками. После того, как Ассамблея получает список кандидатов, комитет по выборам судей в ЕСПЧ в первую очередь оценивает справедливость и прозрачность национальной процедуры, а затем проводит собеседование с каждым из кандидатов и внимательно изучает их резюме. После этого кандидата, который станет судьей, выбирает ПАСЕ тайным голосованием.

Украина определила трех кандидатов на должность судьи ЕСПЧ в мае. Это Николай Гнатовский, Александр Мережко и Гаяне Нуриджанян.

Украину в ЕСПЧ с 2010 года представляет судья Анна Юдковская. Срок ее полномочий истек в апреле 2019 года, но был автоматически продлен до избрания следующего судьи. Украина должна была с помощью конкурса определить трех кандидатов на этот пост и подать их кандидатуры на рассмотрение ПАСЕ.

В 2019 году Окружной административный суд остановил проведение конкурса на избрание судьи ЕСПЧ от Украины. Суд пояснил, что конкурс проходил с грубыми нарушениями.

В феврале 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина перезапускает конкурс для избрания судьи ЕСПЧ по правилам, действующим в европейских институтах. Документы принимали до 30 марта.

Теги: ЕСПЧ, ПАСЕ, конкурс, комитет, судьи, Николай Гнатовский, Сергей Петухов, судья, Мария Мезенцева, Александр Мережко
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