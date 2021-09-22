Комитет ПАСЕ отклонил кандидатуры Украины на судью ЕСПЧ. Снова проводить конкурс в Украине пока не собираются

"Комитет рекомендует ассамблее отклонить список, так как не все кандидаты отвечают критериям для избрания судьей Европейского суда по правам человека, и обратиться к правительству Украины с просьбой подать новый список кандидатов", – говорится в документе.

Глава управления НАПК по проведению обязательных полных проверок, экс-замминистра юстиции Сергей Петухов в Facebook предположил, что теперь Украине придется в третий раз начинать процесс отбора кандидатов. "Может, стоит убрать политические влияния и выбрать действительно профессионально и беспристрастно?" – написал он.

В то же время руководитель постоянной делегации Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева в комментарии к этому посту подчеркнула, что это еще не окончательное решение.

"Никто пока третий конкурс не проводит. Украинская делегация будет идти по процедуре, для сохранения списка финалистов, который включает двух замечательных кандидатов и кандидатку. Заседание ПАСЕ – на следующей неделе", – написала она.

Скриншот: Sergiy Petukhov / Facebook