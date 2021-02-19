Зеленский подписал указ о проведении конкурса по отбору кандидатов на должность судьи ЕСПЧ от Украины

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил положение о проведении конкурса по отбору судей для Европейского суда по правам человека. Кандидатом для избрания судьей ЕСПЧ может быть гражданин Украины с высокими моральными качествами, имеющий высшее юридическое образование не ниже степени магистра, сообщили в Офисе президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля подписал указ №63/2021 о проведении конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Конкурсная комиссия должна разместить в течение двух недель объявления о проведении конкурса и обеспечить его проведение. Комиссия формируется из специалистов в области международного права, которые имеют высокую квалификацию и большой опыт работы в этой области, отметили в Офисе президента.

Министерство иностранных дел Украины должно обеспечить тестирование участников конкурса по определению уровня владения ими официальными языками Совета Европы.

"Кандидатом для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины может быть гражданин Украины с высокими моральными качествами, имеющий высшее юридическое образование не ниже степени магистра или приравненное к нему высшее образование по образовательно-квалификационному уровню специалиста", – отметили в релизе

Кандидат должен иметь опыт работы в сфере права или стаж научной или научно-педагогической деятельности в этой сфере или в области защиты прав человека и основных свобод не менее 10 лет.

"Кандидатом не может быть лицо, которое на момент подачи документов для участия в конкурсе достигло 65 лет, признано судом недееспособным, имеет хронические психические или другие заболевания, имеет непогашенную судимость или подвергалось в течение последнего года административному взысканию за связанное с коррупцией правонарушение", – уточнили в ОПУ.

По результатам собеседования и с учетом результатов тестирования конкурсная комиссия определит трех кандидатов на должность судьи ЕСПЧ путем открытого голосования простым большинством голосов.

Украину в ЕСПЧ с 2010-го до 2019 года представляла судья Анна Юдковская. После истечения ее полномочий Украина должна была с помощью конкурса определить трех кандидатов на этот пост и подать их кандидатуры на рассмотрение ПАСЕ.

В 2019 году Окружной административный суд остановил проведение конкурса на избрание судьи в ЕСПЧ от Украины. Суд пояснил, что конкурс проходил с грубыми нарушениями.