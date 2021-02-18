Зеленский: Украина перезапускает конкурс для избрания судьи в ЕСПЧ

Президент Владимир Зеленский заверил, что Украину в ЕСПЧ будет представлять высококвалифицированный судья с международным опытом.

В 2019 году конкурс на избрание судьи в ЕСПЧ от Украины прервал административный суд Фото: EPA

Украина перезапускает конкурс для избрания судьи, который будет представлять страну в Европейском суде по правам человека. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский, сообщает Офис президента.

Конкурс пройдет по правилам, действующим в европейских институциях.

"В кратчайшие сроки наше государство в ЕСПЧ будет представлять высококвалифицированный судья с международным опытом", – заверил Зеленский.

Украину в ЕСПЧ с 2010-го до 2019 года представляла судья Анна Юдковская. После истечения ее полномочий Украина должна была с помощью конкурса определить трех кандидатов на этот пост и подать их кандидатуры на рассмотрение ПАСЕ.

В 2019 году Окружной административный суд остановил проведение конкурса на избрание судьи в ЕСПЧ от Украины. Суд пояснил, что конкурс проходил с грубыми нарушениями.