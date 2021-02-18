Зеленский назвал "принципиальный вопрос" для работы украинской делегации в ПАСЕ

Президент Украины Владимир Зеленский доволен работой украинской делегации на последней сессии ПАСЕ, утверждают в Офисе президента.

17 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы и сотрудниками Министерства иностранных дел, присутствовали также работники Офиса президента. Об этом проинформировал сайт главы государства.

"Зеленский доволен работой делегации Украины на последней сессии ПАСЕ", – говорится в сообщении.

Руководитель делегации, народный депутат Украины от "Слуги народа" Мария Мезенцева рассказала, что последняя поездка делегации "была очень результативной", а между ее членами "царил конструктивный диалог и адекватная дружная работа".

Основным достижением она назвала "обжалование полномочий делегации РФ в ПАСЕ предоставленными фактами нарушений, которые происходят не только в Украине, но и в других странах".

"Для нас принципиальный вопрос – объяснить в ПАСЕ, что такое "Крымская платформа", и пригласить мировое сообщество присоединиться к восстановлению международного закона и территориальной целостности и суверенитета Украины", – заявил Зеленский.

По словам Мезенцевой, приглашение присоединиться к "Крымской платформе" приветствовали "многие стратегические партнеры и международные друзья Украины, в частности, страны Балтии, Турция, Азербайджан, Дания, Швеция, Германия и многие другие".

Последняя сессия ПАСЕ проходила с 25-го по 28 января в смешанном формате – члены ассамблеи участвовали в работе сессии дистанционно или очно в Страсбурге.

28 января приняли 107 голосами "за" и 36-ю "против" ПАСЕ приняла резолюцию с подтверждением полномочий делегации РФ. Делегации различных стран, в том числе украинская, предлагали свои поправки к проекту резолюции, например, инициировали введение санкций против россиян за "действия, противоречащие принципам Совета Европы". Однако правки были отклонены мониторинговым комитетом ПАСЕ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя отказ ПАСЕ ограничить полномочия российской делегации, заявил, что эта ПАСЕ "сломалась".

"Европейская правда" писала, что поддержка Украины в ПАСЕ упала "даже по сравнению с прошлым годом".