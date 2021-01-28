ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Российская делегация пригрозила уходом из ПАСЕ в случае ограничения ее полномочий и попросила не оскорблять Путина

Глава делегации РФ в ПАСЕ депутат Госдумы Петр Толстой выразил недовольство высказываниями в адрес главы Кремля Владимира Путина со стороны украинского парламентария, нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В ПАСЕ проходит первая в 2021 году сессия
В ПАСЕ проходит первая в 2021 году сессия
Фото: Parliamentary Assembly of the Council of Europe / Facebook

Глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, депутат Госдумы Петр Толстой заявил, что РФ "накажет" ассамблею в случае ограничения полномочий россиян. Об этом 28 января сообщает "Европейская правда".

"Если будет принято решение об ограничении для любого из членов делегаций – мы все покинем этот зал, как сделали это в 2014 году", – сказал Толстой.

Он также выразил недовольство высказываниями в адрес президента России Владимира Путина со стороны украинского представителя в ПАСЕ, нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко.

"Считаю недопустимыми оскорблять страну и оскорблять президента России Владимира Путина... Это в силах председательствующего – не допускать такого", – заявил Толстой.

"Европейская правда" отмечает, что накануне мониторинговый комитет ПАСЕ отклонил все внесенные украинцами правки в решение о невозможности санкций в отношении России. Единственная правка, которую рекомендовали к одобрению, была внесена от имени регламентного комитета, в ней подчеркивается незаконность аннексии Крыма.

Очередная сессия ПАСЕ стартовала 25 января в смешанном формате – члены ассамблеи участвуют в работе сессии дистанционно или очно в Страсбурге. Она продлится до 28 января.

Теги: Россия, Владимир Путин, санкции, ПАСЕ, Алексей Гончаренко, комитет, ограничения, Петр Толстой
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Рис с куриными сердцами в стиле вок". Рецепт от победительницы первого сезона "МастерШеф" Шептухи
"Рис с куриными сердцами в стиле вок". Рецепт от победительницы первого сезона "МастерШеф" Шептухи
"Сейчас дам по попе". Шоптенко рассказала о "говорливом возрасте" двухлетнего сына
"Сейчас дам по попе". Шоптенко рассказала о "говорливом возрасте" двухлетнего сына
"Я офигела". 32-летняя Асмус прокомментировала внешний вид старшеклассниц
"Я офигела". 32-летняя Асмус прокомментировала внешний вид старшеклассниц
"Какая нежная". Жена Меладзе Джанабаева поделилась постельным снимком
"Какая нежная". Жена Меладзе Джанабаева поделилась постельным снимком
53-летняя Андерсон в шестой раз вышла замуж. Фото
53-летняя Андерсон в шестой раз вышла замуж. Фото
Умер известный российский актер Болсунов
Умер известный российский актер Болсунов
"Сбрил 10 лет", "Это кто?" Позитив удивил подписчиков новым имиджем
"Сбрил 10 лет", "Это кто?" Позитив удивил подписчиков новым имиджем
"На старости лет настигло". Виторган показал забавы своего сына от Собчак
"На старости лет настигло". Виторган показал забавы своего сына от Собчак
"Теперь официально". Киркоров заявил о поддержке представительницы Молдовы на "Евровидении 2021"
"Теперь официально". Киркоров заявил о поддержке представительницы Молдовы на "Евровидении 2021"
"Так выглядит совершенство". Димопулос похвасталась рельефным телом
"Так выглядит совершенство". Димопулос похвасталась рельефным телом
  Игорь Суркис рассказал о своей дочке-балерине и как она тренируется
  Игорь Суркис рассказал о своей дочке-балерине и как она тренируется G
Дмитрий ГОРДОН
Собчак рассказала, кому выгодна пандемия коронавируса
Собчак рассказала, кому выгодна пандемия коронавируса
"Этот огонь перегорел". Волочкова рассталась с сожителем
"Этот огонь перегорел". Волочкова рассталась с сожителем
Кухар снялась в "голом" купальнике
Кухар снялась в "голом" купальнике
Каннский кинофестиваль перенесли с весны на лето
Каннский кинофестиваль перенесли с весны на лето
Тоня Матвиенко показала знаменитую маму в раздельном купальнике
Тоня Матвиенко показала знаменитую маму в раздельном купальнике
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Даже не сомневалась, что доказать невозможно". Жена Макаревича заявила, что в московском аэропорту ей порвали паспорт
"Даже не сомневалась, что доказать невозможно". Жена Макаревича заявила, что в московском аэропорту ей порвали паспорт
"Лучшие фото". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера
"Лучшие фото". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера
  "Она такая красивая девчонка. Как с ней познакомиться?" Потап заявил, что депутаты интересуются личной жизнью продюсируемой им артистки
"Она такая красивая девчонка. Как с ней познакомиться?" Потап заявил, что депутаты интересуются личной жизнью продюсируемой им артистки
Херли в распахнутом полушубке показала обнаженную грудь
Херли в распахнутом полушубке показала обнаженную грудь
"Узнал ее только по голосу", "Она не стареет", "Ни один мужчина перед ней не устоит". Тимошенко кардинально сменила имидж
"Узнал ее только по голосу", "Она не стареет", "Ни один мужчина перед ней не устоит". Тимошенко кардинально сменила имидж
"Есть паразиты и среди людей". Экс-жена Павлика ответила его новой жене, упрекнувшей ее в несамостоятельности
"Есть паразиты и среди людей". Экс-жена Павлика ответила его новой жене, упрекнувшей ее в несамостоятельности
"Человек должен учиться жить самостоятельно. Виктор не вечный". Репяхова сообщила, что Павлик помогает экс-жене выплачивать кредит за квартиру
"Человек должен учиться жить самостоятельно. Виктор не вечный". Репяхова сообщила, что Павлик помогает экс-жене выплачивать кредит за квартиру
"Страшно представить, как выглядела бы сейчас, если бы не пластика и постоянные уколы!", "Стала ухоженнее". Каминская показала архивное видео с 23-летним бойфрендом
"Страшно представить, как выглядела бы сейчас, если бы не пластика и постоянные уколы!", "Стала ухоженнее". Каминская показала архивное видео с 23-летним бойфрендом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS