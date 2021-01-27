В ПАСЕ предлагают сохранить полномочия делегации России

Австрийский депутат и член Парламентской ассамблеи Совета Европы Стефан Шеннах подготовил отчет по поводу обжалования полномочий российской делегации. Он осудил Россию за изменения в конституцию и попытки закрепить оккупацию Крыма, но предложил не накладывать на российскую делегацию санкций.

Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы утвердил предварительный проект решения о подтверждении полномочий российской делегации без каких-либо ограничений. Соответствующий документ опубликован 26 января на сайте ПАСЕ.

Автором доклада указан экс-глава комитета, австрийский депутат Стефан Шеннах. В документе говорится об обостряющихся негативных тенденциях в отношении демократии, верховенства закона и прав человека в России.

Также в докладе Россию осудили за изменения в конституцию РФ, предоставление парламенту РФ рычагов влияния на Конституционный суд, за попытки закрепить оккупацию Крыма, подавление демонстраций и отравление оппозиционера Алексея Навального.

Несмотря на это, проект предлагает не накладывать на РФ никаких санкции в ПАСЕ, объясняя это "стремлением к диалогу".

Голосование за документ состоится утром 28 января. До этого времени члены ПАСЕ могут подать свои замечания и предложения.

Шеннах, который подготовил документ, в 2018 году фигурировал в отчете независимой следственной группы о коррупционных действиях в интересах Азербайджана. По данным отчета, его вместе с рядом других депутатов пытались подкупить представители Азербайджана, предлагая им проституток.

Кроме того, после лишения России права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года Шеннах в интервью "Коммерсанту" заявлял, что сделает все для ее возвращения. Он считал, что "без России не может быть мира в Европе", и уверял, что санкции против российской делегации ничего не решают.

В знак протеста в 2017 году РФ остановила уплату взносов в бюджет Совета Европы (около €33 млн в год), что привело к финансовому кризису в организации. В России заявили, что выплатят Совету Европы долг по взносам, если ПАСЕ "устранит угрозу дискриминации национальных делегаций".

В ночь на 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволила делегации России вернуться в ассамблею. 26 июня ПАСЕ 116 голосами (против – 62, воздержались – 15) приняла резолюцию о подтверждении полномочий делегации РФ. 2 июля Россия выплатила взнос в Совет Европы.

25 января 2020 года Украина снова обжаловала полномочия российской делегации. На данный момент российские депутаты могут заседать с теми же правами, что и другие члены ассамблеи, однако не смогут участвовать в любом производстве, касающемся проверки их полномочий.