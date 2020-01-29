ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации

За подтверждение полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы проголосовали 96 депутатов ПАСЕ, против были 44. В текст резолюции внесли правку, подчеркивающую, что РФ незаконно аннексировала Крым.

Почти все правки к проекту резолюции, предложенные Украиной, отклонили в ходе рассмотрения Фото: Council of Europe Parliamentary Assembly / Flickr

Парламентская ассамблея Совета Европы на заседании 29 января отклонила предложение делегации Украины и стран-партнеров об ограничении полномочий российской делегации.

За подтверждение полномочий РФ проголосовали 96 депутатов ассамблеи, против были 44, семь воздержались. Результаты голосования обнародованы на сайте ПАСЕ.

Согласно этим данным, делегации Польши, Латвии, Литвы, Грузии, Нидерландов не отдали голосов за документ. Украинская делегация почти всем составом голосовала против. Исключением стала нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юлия Левочкина, которая поддержала возвращение полномочий представителям РФ.

Проект решения, который предусматривает возвращение россиян в ПАСЕ без каких-либо ограничений, поскольку Россия начала платить взносы в Совет Европы и освободила украинских военнопленных моряков, подготовил нидерландский депутат Тини Кокс.

Большинство поправок к документу, предложенных украинской делегацией, в том числе об ограничении полномочий российской делегации, было отклонено при рассмотрении, пишет "Европейская правда".

В то же время депутаты одобрили норму, которая подчеркивает, что РФ незаконно аннексировала Крым, и напоминает, что связанные с оккупацией полуострова требования к ней остаются в силе, несмотря на возвращение в ПАСЕ. Также депутаты внесли в документ изменения, напоминающие, что Россия должна выполнить требования резолюций, принятых после 2014 года.

27 января началась зимняя сессия ПАСЕ. Литовский представитель Эмануэлис Зингерис выступил против утверждения полномочий делегации РФ "из-за нарушения Россией своих обязательств", в том числе из-за действий РФ в Украине и Грузии. Его поддержали 30 депутатов из различных национальных делегаций.

Участие в сессии ПАСЕ впервые после полугодового перерыва принимает Украина – страна не участвовала в работе ассамблеи с 25 июня 2019 года из-за возвращения полномочий российской делегации. 16 января 2020 года Верховная Рада проголосовала за возобновление работы Украины в ПАСЕ.

Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года – сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. В знак протеста в 2017 году РФ остановила уплату взносов в бюджет Совета Европы (около €33 млн в год), что привело к финансовому кризису в организации. В России заявили, что выплатят Совету Европы долг по взносам, если ПАСЕ "устранит угрозу дискриминации национальных делегаций".

В ночь на 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволила делегации России вернуться в ассамблею. 26 июня ПАСЕ 116 голосами (против – 62, воздержались – 15) приняла резолюцию о подтверждении полномочий делегации РФ. 2 июля Россия выплатила взнос в Совет Европы.