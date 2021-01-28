Кулеба: Эта ПАСЕ давно сломалась

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил недовольство отказом ПАСЕ ограничить полномочия российской делегации.

Резолюцию с подтверждением полномочий делегации РФ в ПАСЕ сегодня приняли 107 голосами "за" Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя в Twitter отказ Парламентской ассамблеи Совета Европы ограничить полномочия российской делегации, заявил, что эта ПАСЕ "сломалась".

"Эта ПАСЕ давно сломалась. Новую так и не принесли", – написал Кулеба.

Ця ПАРЄ давно зламалася. Нову так і не принесли. https://t.co/HuElEP11P4 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 28, 2021

Резолюцию с подтверждением полномочий делегации РФ сегодня приняли 107 голосами "за". "Против" проголосовали 36 членов ПАСЕ, воздержались 24.

В проект резолюции накануне вносили предложения о поправках, в том числе со стороны украинской делегации. Предлагалось ввести санкции против россиян за "действия, противоречащие принципам Совета Европы". Однако правки были отклонены мониторинговым комитетом ПАСЕ.

Очередная сессия ПАСЕ стартовала 25 января в смешанном формате – члены ассамблеи участвуют в работе сессии дистанционно или очно в Страсбурге. Она продлится до 28 января.

Россию в апреле 2014 года из-за агрессии по отношению к Украине лишили права голоса в ПАСЕ. В знак протеста в 2017 году РФ остановила уплату взносов в бюджет Совета Европы (около €33 млн в год), что привело к финансовому кризису в организации. В России заявили, что выплатят Совету Европы долг по взносам, если ПАСЕ "устранит угрозу дискриминации национальных делегаций".

В ночь на 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволила делегации России вернуться в ассамблею. 26 июня ПАСЕ 116 голосами (против – 62, воздержались – 15) приняла резолюцию о подтверждении полномочий делегации РФ. 2 июля Россия выплатила взнос в Совет Европы.

25 января 2020 года Украина снова обжаловала полномочия российской делегации.