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В ПАСЕ отказались ограничивать полномочия российской делегации

Отказ ограничить полномочия российской делегации в ПАСЕ объяснили "стремлением к диалогу".

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Сессия ПАСЕ проходит в смешанном формате
Сессия ПАСЕ проходит в смешанном формате
Фото: Совет Европы / Facebook

28 января на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы парламентарии отказались ограничить полномочия российской делегации. Об этом сообщает "Европейская правда".

Резолюцию с подтверждением полномочий делегации РФ приняли 107 голосами "за". "Против" проголосовали 36 членов ПАСЕ, воздержались 24. В голосовании члены делегации РФ участия не принимали.

Отказ от санкций в отношении россиян в ПАСЕ объяснили "стремлением к диалогу".

Резолюцию приняли в наиболее благосклонной для России редакции, отмечает "Европейская правда". ПАСЕ, в частности, раскритиковала изменения в конституцию РФ, позволяющие не выполнять решения Европейского суда по правам человека, предоставление парламенту рычагов влияния на Конституционный суд, "закрепление" незаконной аннексии Крыма, а также осудила "авторитарные тенденции, обострившиеся в последнее время". В резолюции упомянуто отравление оппозиционера Алексея Навального и отказ расследования этого инцидента российскими правоохранителями.

В проект резолюции накануне вносили предложения о поправках, в том числе со стороны украинской делегации. Предлагалось ввести санкции против россиян за "действия, противоречащие принципам Совета Европы". Однако правки были отклонены мониторинговым комитетом ПАСЕ.

Очередная сессия ПАСЕ стартовала 25 января в смешанном формате – члены ассамблеи участвуют в работе сессии дистанционно или очно в Страсбурге. Она продлится до 28 января.

Россию в апреле 2014 года из-за агрессии по отношению к Украине лишили права голоса в ПАСЕ. В знак протеста в 2017 году РФ остановила уплату взносов в бюджет Совета Европы (около €33 млн в год), что привело к финансовому кризису в организации. В России заявили, что выплатят Совету Европы долг по взносам, если ПАСЕ "устранит угрозу дискриминации национальных делегаций".

В ночь на 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволила делегации России вернуться в ассамблею. 26 июня ПАСЕ 116 голосами (против – 62, воздержались – 15) приняла резолюцию о подтверждении полномочий делегации РФ. 2 июля Россия выплатила взнос в Совет Европы.

25 января 2020 года Украина снова обжаловала полномочия российской делегации.

Теги: Россия, Крым, Украина, санкции, ПАСЕ, Совет Европы, аннексия, отравление, резолюция, комитет, заседание, отравление Навального
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