Зеленский дополнил перечень руководящих должностей, которые нужно с ним согласовывать

Президент Украины Владимир Зеленский дополнил перечень должностей руководителей военных формирований и правоохранительных органов, кандидатуры для назначения на которые необходимо согласовывать с главой государства. Соответствующий указ №58/2021 опубликован на сайте Офиса президента.

В документе предусмотрено, что отныне с президентом нужно согласовывать кандидатуру на должность председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, а также кандидатуру его первого заместителя и заместителей.

Этим документом Зеленский дополнил указ №516 третьего президента Виктора Ющенко. Согласно которому с 2008 года, с президентом, в частности, должны согласовывать кандидатуры на должности: