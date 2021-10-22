Россия отрицает дискриминацию крымских татар и приглашает делегацию ПАСЕ в Крым

Она, в частности, утверждает, что в Крыму "никакой дискриминации крымских татар и других национальностей не существует". Матвиенко пригласила Дамса посетить полуостров "в любое время". Председатель ПАСЕ на приглашение пока не отреагировал.
При этом заявления членов ПАСЕ, осуждающих Кремль за дискриминацию коренных народов и оккупацию украинского Крыма, Матвиенко назвала "нагнетанием".
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.
По состоянию на июнь 2021 года в оккупированном Крыму и на территории РФ в тюрьмах были как минимум 105 политзаключенных – украинских граждан, и еще шесть человек находятся по сфабрикованным уголовным делам под домашним арестом, сообщала глава правления Центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик в эфире телеканала "Дом". 84 из них – крымские татары.
По ее словам, за семь лет оккупации Крыма было задокументировано 44 случая исчезновения людей, связанных с общественной деятельностью, ни одно из этих преступлений не расследовано должным образом.