Россия отрицает дискриминацию крымских татар и приглашает делегацию ПАСЕ в Крым

Она, в частности, утверждает, что в Крыму "никакой дискриминации крымских татар и других национальностей не существует". Матвиенко пригласила Дамса посетить полуостров "в любое время". Председатель ПАСЕ на приглашение пока не отреагировал.

При этом заявления членов ПАСЕ, осуждающих Кремль за дискриминацию коренных народов и оккупацию украинского Крыма, Матвиенко назвала "нагнетанием".



