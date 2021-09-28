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ПАСЕ выбрала судью от России в ЕСПЧ, раньше комитет отклонял российских кандидатов

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Лобов ранее работал в ЕСПЧ
Лобов ранее работал в ЕСПЧ
Фото: pace.coe.int

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 28 сентября избрала россиянина Михаила Лобова одним из судьей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщается на сайте ассамблеи.

Судьи ЕСПЧ избираются сроком на девять лет. Сейчас судьей от РФ является Дмитрий Дедов. Его полномочия истекают в конце 2021 года, Лобов вступит в должность в январе 2022-го.

Список из трех кандидатов, среди которых был Лобов, предоставил Кремль. В июне комитет ПАСЕ по выбору судей отклонил всех кандидатов в связи с нарушениями при отборе кандидатов в России. Однако комитет изменил свое решение после того, как российские власти предоставили "дополнительную информацию о процедуре отбора", и в сентябре все три претендента успешно прошли собеседование в Страсбурге, которое предшествует голосованию, сообщило "Радио Свобода".

Лобов с 1997 года работает в аппарате Совета Европы (СЕ), с 2014-го возглавляет там департамент политики и сотрудничества в области прав человека.

Опыт работы в ЕСПЧ у Лобова уже есть. Свою карьеру он начинал как советник по правовым вопросам в департаменте исполнения постановлений, позже работал начальником юридического отдела в секретариате ЕСПЧ.

Контекст:

В ЕСПЧ работает 47 судей – по одному от каждого члена Совета Европы.

Как поясняется на сайте ПАСЕ, при выборе трех кандидатов государства должны обеспечить справедливость и прозрачность процедуры. Все кандидаты должны иметь соответствующую юридическую квалификацию и опыт, а также владеть английским и французским языками. После того, как Ассамблея получает список кандидатов, комитет по выборам судей в ЕСПЧ в первую очередь оценивает справедливость и прозрачность национальной процедуры, а затем проводит собеседование с каждым из кандидатов и внимательно изучает их резюме. После этого кандидата, который станет судьей, выбирает ПАСЕ тайным голосованием.

Украину в ЕСПЧ с 2010 года представляет судья Анна Юдковская. Срок ее полномочий истек в апреле 2019 года, но был автоматически продлен до избрания следующего судьи. Украина должна была с помощью конкурса определить трех кандидатов на этот пост и подать их кандидатуры на рассмотрение ПАСЕ.

В 2019 году Окружной административный суд остановил проведение конкурса на избрание судьи ЕСПЧ от Украины. Суд пояснил, что конкурс проходил с грубыми нарушениями.

В феврале 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина перезапускает конкурс для избрания судьи ЕСПЧ по правилам, действующим в европейских институтах. В мае Украина определила трех кандидатов на должность судьи ЕСПЧ – это Николай Гнатовский, Александр Мережко и Гаяне Нуриджанян.

В сентябре комитет ПАСЕ по выбору судей ЕСПЧ рекомендовал ассамблее отклонить представленные Украиной кандидатуры. 27 сентября ПАСЕ отклонила украинский список кандидатов.

Теги: Россия, ЕСПЧ, ПАСЕ, Страсбург, судьи
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