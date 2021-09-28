ПАСЕ выбрала судью от России в ЕСПЧ, раньше комитет отклонял российских кандидатов

Судьи ЕСПЧ избираются сроком на девять лет. Сейчас судьей от РФ является Дмитрий Дедов. Его полномочия истекают в конце 2021 года, Лобов вступит в должность в январе 2022-го.

Список из трех кандидатов, среди которых был Лобов, предоставил Кремль. В июне комитет ПАСЕ по выбору судей отклонил всех кандидатов в связи с нарушениями при отборе кандидатов в России. Однако комитет изменил свое решение после того, как российские власти предоставили "дополнительную информацию о процедуре отбора", и в сентябре все три претендента успешно прошли собеседование в Страсбурге, которое предшествует голосованию, сообщило "Радио Свобода".

Лобов с 1997 года работает в аппарате Совета Европы (СЕ), с 2014-го возглавляет там департамент политики и сотрудничества в области прав человека.

Опыт работы в ЕСПЧ у Лобова уже есть. Свою карьеру он начинал как советник по правовым вопросам в департаменте исполнения постановлений, позже работал начальником юридического отдела в секретариате ЕСПЧ.