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ПАСЕ окончательно отклонила украинский список кандидатов на должность судьи ЕСПЧ – нардеп

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ПАСЕ приняла окончательное решение по украинским кандидатам в судьи ЕСПЧ
ПАСЕ приняла окончательное решение по украинским кандидатам в судьи ЕСПЧ
Фото: EPA (архив)

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) окончательно отклонила украинский список кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщил в Telegram народный депутат от "Европейской солидарности", член делегации Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

"Основная причина – выдвижение среди кандидатов депутата от "Слуги народа" и члена ПАСЕ Александра Мережко", – написал Гончаренко. Чем именно не подошел этот кандидат, он не уточнил.

Нардеп отметил, что теперь украинским властям снова надо проводить конкурс, чтобы представить новый список кандидатов.

Украина определила трех кандидатов на должность судьи ЕСПЧ в мае. Это Николай Гнатовский, Александр Мережко и Гаяне Нуриджанян.

В сентябре комитет ПАСЕ по выбору судей ЕСПЧ рекомендовал ассамблее отклонить представленные Украиной кандидатуры.

Контекст:

В ЕСПЧ работает 47 судей – по одному от каждого члена Совета Европы.

Как поясняется на сайте ПАСЕ, при выборе трех кандидатов государства должны обеспечить справедливость и прозрачность процедуры. Все кандидаты должны иметь соответствующую юридическую квалификацию и опыт, а также владеть английским и французским языками. После того, как ассамблея получает список кандидатов, комитет по выборам судей в ЕСПЧ в первую очередь оценивает справедливость и прозрачность национальной процедуры, а затем проводит собеседование с каждым из кандидатов и внимательно изучает их резюме. После этого кандидата, который станет судьей, выбирает ПАСЕ тайным голосованием.

Украину в ЕСПЧ с 2010 года представляет судья Анна Юдковская. Срок ее полномочий истек в апреле 2019 года, но был автоматически продлен до избрания следующего судьи. Украина должна была с помощью конкурса определить трех кандидатов на этот пост и подать их кандидатуры на рассмотрение ПАСЕ.

В 2019 году Окружной административный суд остановил проведение конкурса на избрание судьи ЕСПЧ от Украины. Суд пояснил, что конкурс проходил с грубыми нарушениями.

В феврале 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина перезапускает конкурс для избрания судьи ЕСПЧ по правилам, действующим в европейских институтах. Документы принимали до 30 марта.

Теги: ЕСПЧ, ПАСЕ, Алексей Гончаренко, судьи, Александр Мережко
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