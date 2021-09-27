ПАСЕ окончательно отклонила украинский список кандидатов на должность судьи ЕСПЧ – нардеп

"Основная причина – выдвижение среди кандидатов депутата от "Слуги народа" и члена ПАСЕ Александра Мережко", – написал Гончаренко. Чем именно не подошел этот кандидат, он не уточнил.

Нардеп отметил, что теперь украинским властям снова надо проводить конкурс, чтобы представить новый список кандидатов.

Украина определила трех кандидатов на должность судьи ЕСПЧ в мае. Это Николай Гнатовский, Александр Мережко и Гаяне Нуриджанян.

В сентябре комитет ПАСЕ по выбору судей ЕСПЧ рекомендовал ассамблее отклонить представленные Украиной кандидатуры.