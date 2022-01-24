49 голосов при 30 необходимых. Украина и страны Baltic plus оспорили полномочия России в ПАСЕ

Он также добавил, что при необходимом минимуме в 30 голосов решение оспорить полномочия делегации РФ набрало 49 голосов.

"Теперь в ассамблее будет подготовлен доклад о полномочиях российской делегации, и окончательное решение будет принято в среду. Также украинская делегация оспорила полномочия российской еще и по процедурным основаниям, так как российский парламент избран голосами в том числе оккупированного Крыма и жителей Донбасса. За это проголосовало 47 делегатов ПАСЕ при необходимых 10", – написал Гончаренко.

Контекст:

21 января Гончаренко сообщил, что украинская делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы собирается обжаловать полномочия российской делегации и депутата российской Госдумы Петра Толстого как вице-президента ассамблеи.

Россию в апреле 2014 года из-за агрессии по отношению к Украине лишили права голоса в ПАСЕ. В знак протеста в 2017 году РФ остановила уплату взносов в бюджет Совета Европы (около €33 млн в год), что привело к финансовому кризису в организации. В России заявили, что выплатят Совету Европы долг по взносам, если ПАСЕ "устранит угрозу дискриминации национальных делегаций".

В ночь на 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволила делегации России вернуться в ассамблею. 26 июня ПАСЕ 116 голосами (против – 62, воздержались – 15) приняла резолюцию о подтверждении полномочий делегации РФ. 2 июля Россия выплатила взнос в Совет Европы.

28 января 2021 года ПАСЕ приняла резолюцию, которой подтвердила полномочия российской делегации, не вводя против нее никаких санкций. Накануне мониторинговый комитет ПАСЕ отклонил все внесенные украинцами правки в решение о невозможности санкций в отношении России. Единственная правка, которую рекомендовали к одобрению, была внесена от имени регламентного комитета, в ней подчеркивается незаконность аннексии Крыма.