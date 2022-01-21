Украина обжалует полномочия россиян в ПАСЕ

"Делегация Украины в ПАСЕ планирует оспаривать полномочия российской делегации! В понедельник мы начнем процедуру, и, скорее всего, в среду или четверг будет голосование. В ПАСЕ не должно быть российской делегации. И мы этого добьемся", – отметил он.

Также на странице постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ в Facebook говорится, что одним из вопросов повестки дня является избрание президента ассамблеи на 2022 год.

"Согласно правилу 15.1 регламента ассамблеи, 10 и более членов ассамблеи могут выдвинуть кандидатуру любого члена ПАСЕ на должность президента ПАСЕ. В случае если есть две и более кандидатуры на пост президента ассамблеи, проводится тайное голосование членов ПАСЕ", – отмечается в публикации.

В связи с этим 31 член ассамблеи из разных национальных делегаций ПАСЕ выдвинул на должность президента ПАСЕ главу украинской делегации Марию Мезенцеву.

Сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы состоится 24–28 января в гибридном формате, физическое присутствие делегатов будет ограничено.