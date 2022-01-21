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Украина обжалует полномочия россиян в ПАСЕ

Сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы состоится 24 28 января
Сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы состоится 24–28 января
Фото: EPA

Украинская делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы обжалует полномочия российской делегации и депутата российской Госдумы Петра Толстого как вице-президента ассамблеи. Об этом в Facebook сообщил нардеп от "Европейской солидарности" и член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

"Делегация Украины в ПАСЕ планирует оспаривать полномочия российской делегации! В понедельник мы начнем процедуру, и, скорее всего, в среду или четверг будет голосование. В ПАСЕ не должно быть российской делегации. И мы этого добьемся", – отметил он.

https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/4908166092555922

Также на странице постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ в Facebook говорится, что одним из вопросов повестки дня является избрание президента ассамблеи на 2022 год.

"Согласно правилу 15.1 регламента ассамблеи, 10 и более членов ассамблеи могут выдвинуть кандидатуру любого члена ПАСЕ на должность президента ПАСЕ. В случае если есть две и более кандидатуры на пост президента ассамблеи, проводится тайное голосование членов ПАСЕ", – отмечается в публикации.

В связи с этим 31 член ассамблеи из разных национальных делегаций ПАСЕ выдвинул на должность президента ПАСЕ главу украинской делегации Марию Мезенцеву.

https://www.facebook.com/ukrpace/posts/241493601468687

Сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы состоится 24–28 января в гибридном формате, физическое присутствие делегатов будет ограничено.

Контекст:

Россию в апреле 2014 года из-за агрессии по отношению к Украине лишили права голоса в ПАСЕ. В знак протеста в 2017 году РФ остановила уплату взносов в бюджет Совета Европы (около €33 млн в год), что привело к финансовому кризису в организации. В России заявили, что выплатят Совету Европы долг по взносам, если ПАСЕ "устранит угрозу дискриминации национальных делегаций".

В ночь на 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволила делегации России вернуться в ассамблею. 26 июня ПАСЕ 116 голосами (против – 62, воздержались – 15) приняла резолюцию о подтверждении полномочий делегации РФ. 2 июля Россия выплатила взнос в Совет Европы.

28 января 2021 года ПАСЕ приняла резолюцию, которой подтвердила полномочия российской делегации, не вводя против нее никаких санкций. Накануне мониторинговый комитет ПАСЕ отклонил все внесенные украинцами правки в решение о невозможности санкций в отношении России. Единственная правка, которую рекомендовали к одобрению, была внесена от имени регламентного комитета, в ней подчеркивается незаконность аннексии Крыма.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, ПАСЕ, Алексей Гончаренко, Мария Мезенцева
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