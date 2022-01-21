Украина обжалует полномочия россиян в ПАСЕ

"Делегация Украины в ПАСЕ планирует оспаривать полномочия российской делегации! В понедельник мы начнем процедуру, и, скорее всего, в среду или четверг будет голосование. В ПАСЕ не должно быть российской делегации. И мы этого добьемся", – отметил он.
Также на странице постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ в Facebook говорится, что одним из вопросов повестки дня является избрание президента ассамблеи на 2022 год.
"Согласно правилу 15.1 регламента ассамблеи, 10 и более членов ассамблеи могут выдвинуть кандидатуру любого члена ПАСЕ на должность президента ПАСЕ. В случае если есть две и более кандидатуры на пост президента ассамблеи, проводится тайное голосование членов ПАСЕ", – отмечается в публикации.
В связи с этим 31 член ассамблеи из разных национальных делегаций ПАСЕ выдвинул на должность президента ПАСЕ главу украинской делегации Марию Мезенцеву.
Сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы состоится 24–28 января в гибридном формате, физическое присутствие делегатов будет ограничено.
Россию в апреле 2014 года из-за агрессии по отношению к Украине лишили права голоса в ПАСЕ. В знак протеста в 2017 году РФ остановила уплату взносов в бюджет Совета Европы (около €33 млн в год), что привело к финансовому кризису в организации. В России заявили, что выплатят Совету Европы долг по взносам, если ПАСЕ "устранит угрозу дискриминации национальных делегаций".
В ночь на 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволила делегации России вернуться в ассамблею. 26 июня ПАСЕ 116 голосами (против – 62, воздержались – 15) приняла резолюцию о подтверждении полномочий делегации РФ. 2 июля Россия выплатила взнос в Совет Европы.
28 января 2021 года ПАСЕ приняла резолюцию, которой подтвердила полномочия российской делегации, не вводя против нее никаких санкций. Накануне мониторинговый комитет ПАСЕ отклонил все внесенные украинцами правки в решение о невозможности санкций в отношении России. Единственная правка, которую рекомендовали к одобрению, была внесена от имени регламентного комитета, в ней подчеркивается незаконность аннексии Крыма.