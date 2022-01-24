Стефанчук рассказал, сколько нардепов болеют COVID-19

Об этом в ходе заседания согласительного совета 24 января рассказал глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"По состоянию на сегодняшний день, по последним данным, которые у меня есть, болеет [COVID-19] 11 народных депутатов и 34 работника аппарата [Верховной Рады]… Я бы просил аппарат перейти, возможно, на удаленный вариант работы… То же самое прошу народных депутатов, если они контактировали, общались с большим количеством людей, – перед тем как появиться в парламентском зале, пройти соответствующее тестирование, чтобы сделать невозможным любое влияние на своих коллег", – сказал Стефанчук.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

В Минздраве ожидали очередной волны заболеваемости в конце января 2022 года.

20 января министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса "Омикрон".

За все время пандемии в Украине заболели COVID-19 более 3,87 млн человек (12 915 – за сутки 23 января), летальных исходов – 99 282.