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В Украине снизился суточный прирост заболевших COVID-19

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Больше всего новых случаев болезни во Львовской области
Больше всего новых случаев болезни – во Львовской области
Фото: depositphotos.com

В Украине за сутки 23 января зафиксировано 12 915 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщила утром 24 января пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Среди заболевших – 1826 детей и 224 медика. 

Выздоровело 2430 человек, 1836 попали в больницу, 67 умерли из-за болезни. 

Днем ранее, 22 января, за сутки выявили 15 444 новых случая заболевания СOVID-19, 21 января – 22 473 новых случая, 20 января – 20 156 случаев.

За все время пандемии в Украине заболело 3 870 370 человек, выздоровело 3 585 338 человек, летальных исходов – 99 282.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/302554951898728

По данным Минздрава, больше всего заболевших за сутки во Львовской (2036) и Ивано-Франковской (1765) областях, меньше всего (19) – в Луганской. 

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

В Минздраве ожидали очередной волны заболеваемости в конце января 2022 года. 

20 января министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраляЛяшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса "Омикрон".

Теги: Министерство здравоохранения, Львовская область, Ивано-Франковская область, болезнь, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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