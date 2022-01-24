В Украине снизился суточный прирост заболевших COVID-19

Больше всего новых случаев болезни – во Львовской области Фото: depositphotos.com

Среди заболевших – 1826 детей и 224 медика.

Выздоровело 2430 человек, 1836 попали в больницу, 67 умерли из-за болезни.

Днем ранее, 22 января, за сутки выявили 15 444 новых случая заболевания СOVID-19, 21 января – 22 473 новых случая, 20 января – 20 156 случаев.

За все время пандемии в Украине заболело 3 870 370 человек, выздоровело 3 585 338 человек, летальных исходов – 99 282.

По данным Минздрава, больше всего заболевших за сутки во Львовской (2036) и Ивано-Франковской (1765) областях, меньше всего (19) – в Луганской.