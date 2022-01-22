В Израиле коронавирусом инфицировался четырежды вакцинированный министр обороны

"Я тоже положительный к COVID-19. Я чувствую себя хорошо, потому что я привит. В ближайшие дни я буду управлять делами безопасности из своего дома", – написал он.

Ганц также призвал граждан "делать прививки" и следовать рекомендациям.

* * * * . * * * * * * . * * * * * * * . * * * , * * * * * . — * * - Benny Gantz (@gantzbe) January 21, 2022

62-летний Ганц получил уже четыре дозы вакцины против коронавируса, уточнил Times of Israel.

Накануне сообщения об инфицировании министр обороны встречался с премьер-министром Нафтали Беннетом, начальником штаба вооруженных сил Авивом Кохави и "другими высокопоставленными армейскими офицерами". Журналисты говорят, что их будут тоже тестировать.

Издание отмечает, что недавно COVID-19 обнаружили в Израиле у министра иностранных дел Яира Лапида, министра финансов Авигдора Либермана, министра культуры и спорта Чилли Троппера, министра жилищного строительства Зеева Элькина и министра общественной безопасности Омера Барлева.