"Не расстанусь с маской". Экс-президент Польши Валенса сообщил, что заразился коронавирусом

"Я не верю. Трижды вакцинирован. Взяты три мазка. Я заражен. Головная боль. Я не могу согреть свое тело. Я чувствую, как плоть отделяется от кости. Я не могу справиться со своим телом. Что делать... После этого урока я не расстанусь с маской", – написал он.

Контекст: Валенса в 1983 году получил Нобелевскую премию мира. На президентских выборах 1990 года его выбрали президентом Польши во втором туре. В 1995 году Валенса проиграл президентские выборы Александру Квасьневскому и в 1996 году вернулся на прежнюю работу электрика на судоверфи.