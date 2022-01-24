В мире подтвердили более 353 млн случаев COVID-19

За это время скончались 5,6 млн человек.

На первом месте по количеству заболевших находятся США (71,2 млн), за ними следуют Индия (39,5 млн), Бразилия (24 млн).

В США от COVID-19 умерло 867,7 тыс. жителей страны, в Бразилии – 623,3 тыс, в Индии – 489,8 тыс.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В ноябре 2021 года в ЮАР обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон". К 22 декабря "Омикрон" был подтвержден в 110 странах.

Сейчас штамм "Омикрон" становится доминирующим в мире. По прогнозу ВОЗ, через шесть-восемь недель "Омикроном" может заразиться более половины населения Европы.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов коронавируса, но менее опасен. В ВОЗ тоже отмечали, что "Омикрон" вызывает менее тяжелое заболевание COVID-19, чем "Дельта".