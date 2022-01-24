Шесть украинских госсайтов значительно пострадали из-за кибератаки – Госспецсвязи

"На сегодня установлено, что от атаки пострадали 22 сайта органов госвласти, шести из которых был нанесен значительный вред информационным системам. 70 сайтов были отключены по указанию наших сотрудников и СБУ. В течение трех дней инфраструктура была восстановлена, чувствительная информация потеряна не была", – отметил Щиголь.

По его словам, особенностью атаки было то, что все пострадавшие сайты построены на системе управления контентом October CMS и почти все сайты разработала одна и та же частная компания.

Сейчас отрабатывается версия по поводу комбинации трех векторов атаки: атака на цепочку поставок и эксплуатация двух уязвимостей – October CMS и библиотеки журналирования Java-программ Log4j.

"Полученная атрибуция указывает на причастность российских хакерских группировок... При этом кибератака имела как кибер-, так и информационно-деструктивную составляющую. Сегодня некоторые политики активно распространяют информацию об утечке персональных данных, которая не подтверждена", – добавил Щиголь.