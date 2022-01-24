Шесть украинских госсайтов значительно пострадали из-за кибератаки – Госспецсвязи

"На сегодня установлено, что от атаки пострадали 22 сайта органов госвласти, шести из которых был нанесен значительный вред информационным системам. 70 сайтов были отключены по указанию наших сотрудников и СБУ. В течение трех дней инфраструктура была восстановлена, чувствительная информация потеряна не была", – отметил Щиголь.
По его словам, особенностью атаки было то, что все пострадавшие сайты построены на системе управления контентом October CMS и почти все сайты разработала одна и та же частная компания.
Сейчас отрабатывается версия по поводу комбинации трех векторов атаки: атака на цепочку поставок и эксплуатация двух уязвимостей – October CMS и библиотеки журналирования Java-программ Log4j.
"Полученная атрибуция указывает на причастность российских хакерских группировок... При этом кибератака имела как кибер-, так и информационно-деструктивную составляющую. Сегодня некоторые политики активно распространяют информацию об утечке персональных данных, которая не подтверждена", – добавил Щиголь.
В ночь на 14 января хакеры взломали ряд украинских правительственных сайтов. Они разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках и перечеркнутые изображения герба, флага и карты Украины, а также профиля свиньи. В текстах были ошибки, изображение герба искажено, а сообщение на польском написано так, словно для его создания использовали плохой переводчик, обратили внимание СМИ.
В Госспецсвязи говорят, что эта атака – самая мощная за последние четыре года. В результате ее пострадали около 70 сайтов украинских госструктур как регионального, так и общенационального уровня. Не работали сайты ряда министерств, портал судебной власти Украины, Единый реестр судебных решений и сайт Верховного Суда. К вечеру 14 января около 90% сайтов возобновили работу, сообщили в Офисе президента.
В МИД Украины намекнули на российский след взлома. Связь атаки с Россией допускают также в Центре стратегических коммуникаций при Министерстве культуры и информационной политики. В причастности РФ к инциденту не сомневается секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Его заместитель Сергей Демедюк считает, что кибератака может быть связана со спецслужбами Беларуси.
СБУ расследует причастность спецслужб РФ к произошедшему.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что ЕС "мобилизует все ресурсы", чтобы помочь Украине, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал подписание между Украиной и Альянсом соглашения об усилении киберсотрудничества.
В министерстве иностранных дел Польши осудили атаку, а публикацию сообщения на польском языке расценили как очередную попытку дестабилизировать польско-украинские отношения.