ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"О киберзащите никто не помнит, пока все работает". Глава Госспецсвязи заявил, что ведомство недофинансировано на 60%

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оклады в Госспецсвязи не дотягивают до минимальной зарплаты в отрасли, отметил Щиголь
Оклады в Госспецсвязи не дотягивают до минимальной зарплаты в отрасли, отметил Щиголь
Фото: cip.gov.ua

Глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрий Щиголь заявил, что в последние годы ведомство сталкивается с недофинансированием, а зарплаты у государственных киберспециалистов не дотягивают до рыночного уровня. Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, Госспецсвязи получает из бюджета порядка 4 млрд грн при потребностях свыше 10 млрд грн в год.

"В 2020 году развитие было профинансировано на 12%, в этом – на 28%. В 2019 году из-за кризиса многое было недофинансировано. Часть наших систем на какое-то время потеряли лицензии и "превратились в тыкву", – рассказал Щиголь.

По его словам, в 2021 году власти вывели ведомство "на минимально необходимый уровень" финансирования, но нехватка средств по-прежнему является большой проблемой для Госспецсвязи.

"И киберзащита, и правительственная связь – это те сферы, о которых никто не помнит, когда все хорошо работает. Но как только что-то случается, все об этом вспоминают и только тогда слышат, что нужны еще деньги и нужно хоть как-то дофинансировать службу", – отметил Щиголь.

Глава ведомства обратил внимание, что из-за низкого уровня зарплат для киберспециалистов у ведомства есть проблемы с кадровым потенциалом.

"Почти 90% людей, которые занимаются киберзащитой в нашей структуре, – это выпускники нашего вуза. Курсанты после завершения обучения должны отработать в государственных структурах как минимум пять лет. И ключевая проблема – как сделать так, чтобы они остались после первого срока контракта", – сказал Щиголь.

Он добавил, что даже после повышения зарплат на 20% оклады все равно не дотягивают до минимальной зарплаты в отрасли.

Контекст:

14 мая Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию кибербезопасности страны на пять лет. На заседании СНБО также шла речь о создании кибервойск Украины

22 октября СНБО принял решение "О концепции реформирования Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины", которое в тот же день ввел в действие своим указом президент Украины Владимир Зеленский. 

Согласно концепции, Госспецсвязи полностью реформируют к 2025 году. Документ предполагает два этапа реформирования: с января 2022-го по декабрь 2023 года и с января 2024-го по декабрь 2025 года.

Как отметили в пресс-службе самой Госспецсвязи, реформа позволит: повысить эффективность ведомства, осовременить информационно-телекоммуникационную инфраструктуру систем управления государством, решить вопросы социального обеспечения личного состава Госспецсвязи, расширить сотрудничество с НАТО, ввести механизмы государственно-частного партнерства в сфере кибербезопасности, развернуть систему киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры, повысить надежность и оперативность доставки корреспонденции государственных органов. 

Теги: Госспецсвязи, финансирование, кибербезопасность, Юрий Щиголь
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Нина Матвиенко о муже: Было понимание, что от него уже никакого толку в доме. Я сказала: "Иди себе". Зачем оно мне на старость?
Нина Матвиенко о муже: Было понимание, что от него уже никакого толку в доме. Я сказала: "Иди себе". Зачем оно мне на старость?
  "Говорят, она хамка, высокомерная? Но я же пока гимн не спел, тоже дурачок был". Dzidzio рассказал, какой характер у Поляковой
  "Говорят, она хамка, высокомерная? Но я же пока гимн не спел, тоже дурачок был". Dzidzio рассказал, какой характер у Поляковой
  "Какую бы глупость ни сделал – она просто любит". Дмитрий Дикусар назвал имя своей лучшей подруги
  "Какую бы глупость ни сделал – она просто любит". Дмитрий Дикусар назвал имя своей лучшей подруги
"Соседний дом все бинокли скупит", "Боже, какая". Седокова оголилась возле окна
"Соседний дом все бинокли скупит", "Боже, какая". Седокова оголилась возле окна
Больше не вместе. Четыре знаменитости, которые объявили в октябре о расставании
Больше не вместе. Четыре знаменитости, которые объявили в октябре о расставании G
"Кухар говорит словами продюсера". Власова заявила, что судьи "Танцев со звездами" говорят на шоу по сценарию
"Кухар говорит словами продюсера". Власова заявила, что судьи "Танцев со звездами" говорят на шоу по сценарию
  "Вы будете в восторге от этого. Вкуснятина". Как приготовить жареные на сковородке яблоки в тесте
  "Вы будете в восторге от этого. Вкуснятина". Как приготовить жареные на сковородке яблоки в тесте
  Dzidzio рассказал правду о романе с Цибульской
  Dzidzio рассказал правду о романе с Цибульской
  Ольга Горбачева сменила имя и фамилию
  Ольга Горбачева сменила имя и фамилию
Фитнес-блогер снялась на фоне гроба с мертвым отцом и выложила снимки в сеть
Фитнес-блогер снялась на фоне гроба с мертвым отцом и выложила снимки в сеть
"Что ты там забыл?" Полякова поймала разведенного Dzidzio на том, что он тайком разглядывал ее грудь в декольте. Видео
"Что ты там забыл?" Полякова поймала разведенного Dzidzio на том, что он тайком разглядывал ее грудь в декольте. Видео
Экс-участник "Танцев со звездами" Горуна заявил, что начал готовиться к чемпионату мира по карате
Экс-участник "Танцев со звездами" Горуна заявил, что начал готовиться к чемпионату мира по карате
"Нереальная", "Ну какая же она богиня". Джоли снялась в винтажном золотом платье на крыше лондонской высотки
"Нереальная", "Ну какая же она богиня". Джоли снялась в винтажном золотом платье на крыше лондонской высотки
Экс-муж Ани Лорак познакомил дочь со своей новой возлюбленной. Опубликовано фото
Экс-муж Ани Лорак познакомил дочь со своей новой возлюбленной. Опубликовано фото
  "Бывает, вот был секс – ну и хорошо. А бывает – вау". Вакарчук прокомментировал расставание с Лялей Фонаревой
  "Бывает, вот был секс – ну и хорошо. А бывает – вау". Вакарчук прокомментировал расставание с Лялей Фонаревой
  Дмитрий Дикусар назвал два качества, которыми должна обладать его избранница
  Дмитрий Дикусар назвал два качества, которыми должна обладать его избранница
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Показала бы уже свою писю нормально", "Супер девочка". Дорофеева перед камерой подняла платье
"Показала бы уже свою писю нормально", "Супер девочка". Дорофеева перед камерой подняла платье
Нина Матвиенко озвучила размер своей пенсии
Нина Матвиенко озвучила размер своей пенсии
"Ого, дупло", "Неудачно ты села". 34-летняя Никитюк показала, как выглядела 16 лет назад
"Ого, дупло", "Неудачно ты села". 34-летняя Никитюк показала, как выглядела 16 лет назад
"Бедные люди". Тимошенко рассказала, за сколько купила яблоки у стоящей на обочине женщины
"Бедные люди". Тимошенко рассказала, за сколько купила яблоки у стоящей на обочине женщины
48-летняя Клум показала честное ню-видео без бюстгальтера
48-летняя Клум показала честное ню-видео без бюстгальтера
"Даже не в трусах". Ребрик показала шпагат на шее у мужа
"Даже не в трусах". Ребрик показала шпагат на шее у мужа
"Мы давно думали об этом". Monatik сообщил о переезде ради детей
"Мы давно думали об этом". Monatik сообщил о переезде ради детей
48-летняя Клум крупным планом показала свою промежность
48-летняя Клум крупным планом показала свою промежность
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS