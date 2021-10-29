"О киберзащите никто не помнит, пока все работает". Глава Госспецсвязи заявил, что ведомство недофинансировано на 60%

Оклады в Госспецсвязи не дотягивают до минимальной зарплаты в отрасли, отметил Щиголь Фото: cip.gov.ua

По его словам, Госспецсвязи получает из бюджета порядка 4 млрд грн при потребностях свыше 10 млрд грн в год.

"В 2020 году развитие было профинансировано на 12%, в этом – на 28%. В 2019 году из-за кризиса многое было недофинансировано. Часть наших систем на какое-то время потеряли лицензии и "превратились в тыкву", – рассказал Щиголь.

По его словам, в 2021 году власти вывели ведомство "на минимально необходимый уровень" финансирования, но нехватка средств по-прежнему является большой проблемой для Госспецсвязи.

"И киберзащита, и правительственная связь – это те сферы, о которых никто не помнит, когда все хорошо работает. Но как только что-то случается, все об этом вспоминают и только тогда слышат, что нужны еще деньги и нужно хоть как-то дофинансировать службу", – отметил Щиголь.

Глава ведомства обратил внимание, что из-за низкого уровня зарплат для киберспециалистов у ведомства есть проблемы с кадровым потенциалом.

"Почти 90% людей, которые занимаются киберзащитой в нашей структуре, – это выпускники нашего вуза. Курсанты после завершения обучения должны отработать в государственных структурах как минимум пять лет. И ключевая проблема – как сделать так, чтобы они остались после первого срока контракта", – сказал Щиголь.

Он добавил, что даже после повышения зарплат на 20% оклады все равно не дотягивают до минимальной зарплаты в отрасли.