Представителя Украины избрали вице-президентом регламентного комитета ПАСЕ

В ПАСЕ Левочкина входит в группу социалистов, демократов и "зеленых". Она получила должность и в этой структуре.
"Левочкина избрана вице-президентом группы социалистов ПАСЕ – членом бюро группы. В руководящий орган группы социалистов ПАСЕ (SOC) Юлия Левочкина избрана как представитель от Украины", – отметили в ОПЗЖ.
Сессия ПАСЕ проходит с 24-го по 28 января в гибридном формате.
Сегодня ее президентом избрали Тини Кокса из Нидерландов.
Во время открытия зимней сессии в ассамблее Украина и страны группы Baltic plus (Латвия, Литва, Эстония, Польша и Грузия) оспорили полномочия России в ПАСЕ.