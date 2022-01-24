Представителя Украины избрали вице-президентом регламентного комитета ПАСЕ

В ПАСЕ Левочкина входит в группу социалистов Фото: zagittya.com.ua

В ПАСЕ Левочкина входит в группу социалистов, демократов и "зеленых". Она получила должность и в этой структуре.

"Левочкина избрана вице-президентом группы социалистов ПАСЕ – членом бюро группы. В руководящий орган группы социалистов ПАСЕ (SOC) Юлия Левочкина избрана как представитель от Украины", – отметили в ОПЗЖ.