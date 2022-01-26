ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации, несмотря на возражения Украины

За ратификацию полномочий РФ проголосовали 97 депутатов ПАСЕ, против – 41.

"Из положительного – мы получили больше голосов, чем год назад. А это значит, что количество людей, которые понимают, что Россия – это агрессор и ей не место в ПАСЕ, увеличивается", – отметил Гончаренко.

Контекст:

Россию в апреле 2014 года из-за агрессии по отношению к Украине лишили права голоса в ПАСЕ. В знак протеста в 2017 году РФ остановила уплату взносов в бюджет Совета Европы (около €33 млн в год), что привело к финансовому кризису в организации. В России заявили, что выплатят Совету Европы долг по взносам, если ПАСЕ "устранит угрозу дискриминации национальных делегаций".

В ночь на 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволила делегации России вернуться в ассамблею. 26 июня ПАСЕ 116 голосами (против – 62, воздержались – 15) приняла резолюцию о подтверждении полномочий делегации РФ. 2 июля Россия выплатила взнос в Совет Европы.

28 января 2021 года ПАСЕ приняла резолюцию, которой подтвердила полномочия российской делегации, не вводя против нее никаких санкций. Накануне мониторинговый комитет ПАСЕ отклонил все внесенные украинцами правки в решение о невозможности санкций в отношении России. Единственная правка, которую рекомендовали к одобрению, была внесена от имени регламентного комитета, в ней подчеркивается незаконность аннексии Крыма.

21 января 2022 года Гончаренко сообщил, что украинская делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы собирается обжаловать полномочия российской делегации и депутата российской Госдумы Петра Толстого как вице-президента ассамблеи.

24 января во время открытия зимней сессии ПАСЕ Украина и страны группы Baltic plus (Латвия, Литва, Эстония, Польша и Грузия) оспорили полномочия РФ в организации: при необходимом минимуме в 30 голосов решение оспорить полномочия российской делегации набрало 49 голосов.