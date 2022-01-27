В Украине срок между COVID-вакцинацией и бустером сократили до трех месяцев

Бустерную дозу рекомендуется делать на 90–270-й день после последней прививки Фото: EPA

Теперь бустерную дозу рекомендуется делать с 90-го до 270-го дня после последней прививки. Этот термин будет применяться и при вакцинации одной вакциной, и при смешанных схемах вакцинации.

Также постановление предусматривает, что при формировании COVID-сертификата после введения бустерной дозы в него будут вносить соответствующую отметку – "booster/бустер".

Бустерную или ревакцинальную дозу вводят, чтобы повысить эффективность вакцины, которая со временем снижается. Ранее ее можно было получить только спустя полгода после последней прививки.