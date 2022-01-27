В Украине срок между COVID-вакцинацией и бустером сократили до трех месяцев

Теперь бустерную дозу рекомендуется делать с 90-го до 270-го дня после последней прививки. Этот термин будет применяться и при вакцинации одной вакциной, и при смешанных схемах вакцинации.
Также постановление предусматривает, что при формировании COVID-сертификата после введения бустерной дозы в него будут вносить соответствующую отметку – "booster/бустер".
Бустерную или ревакцинальную дозу вводят, чтобы повысить эффективность вакцины, которая со временем снижается. Ранее ее можно было получить только спустя полгода после последней прививки.
В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.
Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.
22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет.
К 27 января в Украине хотя бы одну прививку от коронавируса получили 15,3 млн человек, две – 14,5 млн. Дополнительную дозу получили почти 15 тыс. человек, а бустерную – 271 тыс. человек.