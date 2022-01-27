В Украине сделали 271 тыс. бустерных прививок от коронавируса

Вакцинация от COVID-19 началась в Украине в феврале 2021 года Фото: ЕРА

"За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 82 360 человек. Из них вакцинировано первой дозой 28 894 человека, получили вторую дозу 29 726 человек, получили дополнительную дозу 684 человека, получили ревакцинальную (бустерную) дозу 23 056 человек", – говорится в сообщении.

В среду прививки делали 933 мобильные бригады иммунизации, 3278 пунктов и 438 центров вакцинации.

Больше всего доз вакцины ввели за 24 часа в Киеве – 7350.

"Всего с начала кампании по вакцинации сделано 30 085 734 прививки. Вакцинировано 15 250 202 человека, из них получили первую дозу 15 250 200 человек, получили две дозы 14 549 494 человека, получил дополнительную дозу 14 921 человек, получили бустерную дозу 271 119 человек", – отметили в Минздраве.

Большинство прививок, по данным ведомства, делали в субботу вакциной от Pfizer (60 971).

25 января в Украине от коронавируса вакцинировали почти 82 тыс. человек.