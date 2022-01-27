В Украине сделали 271 тыс. бустерных прививок от коронавируса

"За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 82 360 человек. Из них вакцинировано первой дозой 28 894 человека, получили вторую дозу 29 726 человек, получили дополнительную дозу 684 человека, получили ревакцинальную (бустерную) дозу 23 056 человек", – говорится в сообщении.
В среду прививки делали 933 мобильные бригады иммунизации, 3278 пунктов и 438 центров вакцинации.
Больше всего доз вакцины ввели за 24 часа в Киеве – 7350.
"Всего с начала кампании по вакцинации сделано 30 085 734 прививки. Вакцинировано 15 250 202 человека, из них получили первую дозу 15 250 200 человек, получили две дозы 14 549 494 человека, получил дополнительную дозу 14 921 человек, получили бустерную дозу 271 119 человек", – отметили в Минздраве.
Большинство прививок, по данным ведомства, делали в субботу вакциной от Pfizer (60 971).
25 января в Украине от коронавируса вакцинировали почти 82 тыс. человек.
В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.
Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.
22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно получить не ранее, чем через шесть месяцев после завершения основного курса вакцинации.
20 января 2022 года в Минздраве объявили о начале новой вспышки коронавирусной инфекции.