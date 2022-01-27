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В Украине осталось девять регионов с "желтым" уровнем эпидопасности, два – "красные"

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С 27 января в "красную" зону карантина перешла Ровенская область
С 27 января в "красную" зону карантина перешла Ровенская область
Фото: ЕРА

По данным на 26 января, эпидемические показатели по коронавирусной инфекции в Украине соответствуют "желтой" зоне карантина в девяти регионах, остальные – "оранжевые" и "красные". Обновленные данные опубликованы на сайте Министерства здравоохранения 27 января.

"Желтый" уровень эпидопасности фиксируется в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Полтавской, Херсонской и Черкасской областях.

Среди этих регионов самый низкий уровень заболеваемости COVID-19 имеет Кировоградская область – 148 на 100 тыс. населения. Однако этот показатель выше допустимого, который составляет 75 на 100 тыс. населения.

"Красному" уровню эпидситуации соответствуют Ивано-Франковская и Ровенская области. В Ивано-Франковской области допустимый уровень превышен более чем в 20 раз.

В среднем по стране загружены 30,3% коек с подведенным кислородом в больницах для пациентов с COVID-19. Самый высокий этот показатель в Ивано-Франковской области – 59,8%.

Скриншот: moz.gov.ua
Скриншот: moz.gov.ua

С 24 января в "красную" зону карантина официально перешла Ивано-Франковская область. Ровенская область сделала это с 27 января.

Контекст:

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 марта. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

Осенью 2021 года ряд областей и Киев были в "красной" зоне, потом, когда заболеваемость начала снижаться, их постепенно перевели в "желтую". Последними "красную" зону покинули Волынская и Запорожская области. С 30 декабря все регионы оказались в "желтой" зоне. В начале 2022 года ситуация эпидситуация в Украине ухудшилась.

С 6 декабря в стране начали действовать новые карантинные правила, которые коснутся в первую очередь невакцинированных граждан. Самое большое количество изменений – в правилах карантина для "желтого" уровня эпидемической опасности. В частности, бизнес в "желтой" зоне обязан проверять документы о вакцинации или негативном тесте. Ранее можно было не проверять документы и работать с ограничениями по площади и количеству посетителей.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине на 27 января 2022 года подтвердили более 3,9 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались почти 100 тыс. пациентов с COVID-19. За последние сутки установлен рекордный прирост – более 32 тыс.

Теги: Ровенская область, эпидемия, Ивано-Франковская область, карантин, инфекция, больницы, регионы, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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