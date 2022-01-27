В Украине осталось девять регионов с "желтым" уровнем эпидопасности, два – "красные"

"Желтый" уровень эпидопасности фиксируется в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Полтавской, Херсонской и Черкасской областях.

Среди этих регионов самый низкий уровень заболеваемости COVID-19 имеет Кировоградская область – 148 на 100 тыс. населения. Однако этот показатель выше допустимого, который составляет 75 на 100 тыс. населения.

"Красному" уровню эпидситуации соответствуют Ивано-Франковская и Ровенская области. В Ивано-Франковской области допустимый уровень превышен более чем в 20 раз.

В среднем по стране загружены 30,3% коек с подведенным кислородом в больницах для пациентов с COVID-19. Самый высокий этот показатель в Ивано-Франковской области – 59,8%.

Скриншот: moz.gov.ua

С 24 января в "красную" зону карантина официально перешла Ивано-Франковская область. Ровенская область сделала это с 27 января.