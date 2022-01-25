С 27 января Ровенская область переходит в "красную" зону карантина

"Комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 27 января 2022 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Ровенской области", – написал он.

При введении "красного" уровня эпидемической опасности запрещаются:

Также в "красной" зоне учебные заведения будут работать, только если 100% работников имеют "зеленые" COVID-сертификаты.

Ограничения "красного" уровня не будут применяться при наличии у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общепита, рынков, спортзалов и бассейнов "зеленых" COVID-сертификатов.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболело около 3,89 млн человек (19 118 – 24 января), умерло – 99 443.

С 24 января в "красную" зону карантина перешла Ивано-Франковская область.

21 января глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что в "красную" зону карантина могут попасть еще три области Украины – Львовская, Ровенская и Черновицкая, поскольку в этих регионах уже несколько дней подряд ухудшаются показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Как свидетельствуют данные Минздрава на утро 25 января, в Ровенской области три дня подряд растет динамика уровня госпитализаций (66,4%, 81,9%, 93,1%), а также превышен коэффициент выявления случаев COVID-19 (20,2%, 20,5%, 20,9%).