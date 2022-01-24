В Украине штамм коронавируса "Омикрон" обнаружили в 17 областях

"За прошлую неделю в стране было зафиксировано 110 тыс. новых больных COVID-19. Штамм "Омикрон" обнаружен уже в 17 областях, но он пока не доминирует в Украине", – говорится в сообщении.
В ведомстве констатировали, что за неделю госпитализировали инфицированных штаммом "Омикрон" "почти на 50% меньше, чем при таком же количестве новых случаев при штамме "Дельта" осенью прошлого года".
"В настоящее время в медучреждениях занято 28% коек, выделенных для больных COVID-19", – отметили в ОП.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
В ноябре 2021 года в ЮАР обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон". К 22 декабря "Омикрон" был подтвержден в 110 странах.
Сейчас штамм "Омикрон" становится доминирующим в мире. По прогнозу ВОЗ, через несколько недель "Омикроном" может заразиться более половины населения Европы.
Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов коронавируса, но менее опасен. В ВОЗ тоже отмечали, что "Омикрон" вызывает менее тяжелое заболевание COVID-19, чем "Дельта".
В Украине первый случай заражения "Омикроном" подтвердили в середине декабря.