В Украине штамм коронавируса "Омикрон" обнаружили в 17 областях

"За прошлую неделю в стране было зафиксировано 110 тыс. новых больных COVID-19. Штамм "Омикрон" обнаружен уже в 17 областях, но он пока не доминирует в Украине", – говорится в сообщении.

В ведомстве констатировали, что за неделю госпитализировали инфицированных штаммом "Омикрон" "почти на 50% меньше, чем при таком же количестве новых случаев при штамме "Дельта" осенью прошлого года".

"В настоящее время в медучреждениях занято 28% коек, выделенных для больных COVID-19", – отметили в ОП.