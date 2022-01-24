Вакцинация от коронавируса сохранила 18 тыс. жизней украинцев – Ляшко

"По математическому моделированию данных, именно столько жизней удалось спасти с начала вакцинальной кампании благодаря сделанным прививкам. Это еще раз напоминает о том, что вакцинация является эффективной защитой от тяжелого течения болезни и смерти", – подчеркнул глава Минздрава.
Ляшко напомнил, что сейчас в Украине доступны прививки от коронавируса, а также бустерная доза вакцины, которая поможет усилить защиту от COVID-19.
В Украине по состоянию на 24 января одну дозу вакцины получили 15,1 млн человек, две дозы – 14,4 млн, бустерную дозу сделали 208,7 тыс. украинцев.
С начала эпидемии в стране умерло 99,2 тыс. граждан.
В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.
Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.
22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно получить не ранее, чем через шесть месяцев после завершения основного курса вакцинации.
20 января 2022 года в Минздраве объявили о начале новой вспышки коронавирусной инфекции.