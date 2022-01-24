Вакцинация от коронавируса сохранила 18 тыс. жизней украинцев – Ляшко

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года Фото: ЕРА

"По математическому моделированию данных, именно столько жизней удалось спасти с начала вакцинальной кампании благодаря сделанным прививкам. Это еще раз напоминает о том, что вакцинация является эффективной защитой от тяжелого течения болезни и смерти", – подчеркнул глава Минздрава.

Ляшко напомнил, что сейчас в Украине доступны прививки от коронавируса, а также бустерная доза вакцины, которая поможет усилить защиту от COVID-19.

В Украине по состоянию на 24 января одну дозу вакцины получили 15,1 млн человек, две дозы – 14,4 млн, бустерную дозу сделали 208,7 тыс. украинцев.

С начала эпидемии в стране умерло 99,2 тыс. граждан.