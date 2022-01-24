На этой неделе в Украине зарегистрируют препарат для лечения COVID-19 – Ляшко

Речь идет о противовирусном препарате молнупиравир.
"Это первый противовирусный препарат прямого действия против коронавирусной болезни, который поступил на регистрацию в Украине", – добавил министр.
По его словам, после регистрации препарат в течение недели–10 дней поступит в амбулатории для лечения пациентов.
Ляшко также сообщил, что украинские больницы получили 20 тыс. флаконов ремдесевира, который используют для лечения COVID-19.
Молнупиравир – разработка американских фармацевтических компаний Ridgeback Biotherapeutics и Merck Sharp & Dohme.
До последнего времени специальных лекарств от COVID-19 не существовало, проводится в основном симптоматическое лечение. Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей молнупиравир (Lagevrio) для лечения коронавирусной инфекции.
Кроме молнупиравира, от коронавируса разработаны также таблетки Paxlovid, произведенные компанией Pfizer. По информации производителя, Paxlovid снижает вероятность госпитализации или смерти на 89% у пациентов из групп риска. Препарат уже одобрили в США и Европе.
В Минздраве 17 декабря 2021 года "Укринформу" сообщили, что Украина подписала контракт на поставку 300 тыс. курсов этих таблеток. Также Украина подписала контракт на закупку 300 тыс. курсов препарата паксловид производства компании Pfizer.