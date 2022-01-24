На этой неделе в Украине зарегистрируют препарат для лечения COVID-19 – Ляшко

Ляшко: Это первый противовирусный препарат прямого действия против коронавирусной болезни Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Речь идет о противовирусном препарате молнупиравир.

"Это первый противовирусный препарат прямого действия против коронавирусной болезни, который поступил на регистрацию в Украине", – добавил министр.

По его словам, после регистрации препарат в течение недели–10 дней поступит в амбулатории для лечения пациентов.

Ляшко также сообщил, что украинские больницы получили 20 тыс. флаконов ремдесевира, который используют для лечения COVID-19.

Молнупиравир – разработка американских фармацевтических компаний Ridgeback Biotherapeutics и Merck Sharp & Dohme.