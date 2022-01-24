За бустерную вакцинацию от коронавируса украинцы получат еще 500 грн, а пожилые люди смогут платить "ковидными" деньгами за коммуналку – Зеленский

"Есть четкое понимание, что иммунитет растет после каждой следующей дозы вакцины, а стратегия бустеризации стала единственным стандартом для развитых стран. Бустеризация – это третья доза вакцины, поэтому в рамках программы "єПідтримка" будет выдано еще 500 грн – для тех граждан, которые будут получать третью дозу", – сказал он.
Зеленский напомнил, что с сегодняшнего дня люди старше 60 лет смогут тратить полученные средства за вакцинацию на покупку лекарств.
"Кроме этого в течении февраля мы дополнительно расширим программу для пожилых людей. Они будут иметь возможность использования этих денег на оплату коммунальных услуг. Также вскоре программа будет распространяться и на граждан в возрасте 14–18 лет. Кроме базовых целей на спорт, музеи, кино, театры, путешествие и другое, они смогут тратить деньги в сфере образования: на образовательные курсы и услуги, образовательные программы", – подчеркнул он.
15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался от коронавируса в Украине, получит по программе "єПідтримка" по 1 тыс. грн. В Офисе президента отметили, что эти деньги не выдадут наличными. Их можно потратить на определенный перечень услуг (сфера культуры, туризма и спорта) для поддержки бизнеса в условиях пандемии.
Инструкцию, как оформить заявку на получение 1 тыс. грн за вакцинацию, обнародовали 9 декабря.
Программа стартовала 19 декабря и будет действовать до конца 2022 года. Выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19.
Деньги граждане получают на специальную виртуальную платежную карту. Украинцы смогут использовать средства в течение четырех месяцев со дня их поступления на счет, а в случае неиспользования сумма будет возвращена государству, рассказывали в Минэкономики.
В 2021 году на программу выделили 8 млрд грн.
17 января 2022 года в Минэкономики Украины заявили, что в рамках "єПідтримки" украинцам выплачено почти 7 млрд грн, из них 1,5 млрд грн граждане уже потратили.
19 января Кабмин расширил действие программы "єПідтримка", позволив украинцам старше 60 лет тратить выплаты на лекарства. В будущем действие программы Кабмин планирует расширить на детей и подростков в возрасте 12–17 лет, заявлял Шмыгаль.