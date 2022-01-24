За бустерную вакцинацию от коронавируса украинцы получат еще 500 грн, а пожилые люди смогут платить "ковидными" деньгами за коммуналку – Зеленский

"Есть четкое понимание, что иммунитет растет после каждой следующей дозы вакцины, а стратегия бустеризации стала единственным стандартом для развитых стран. Бустеризация – это третья доза вакцины, поэтому в рамках программы "єПідтримка" будет выдано еще 500 грн – для тех граждан, которые будут получать третью дозу", – сказал он.

Зеленский напомнил, что с сегодняшнего дня люди старше 60 лет смогут тратить полученные средства за вакцинацию на покупку лекарств.

"Кроме этого в течении февраля мы дополнительно расширим программу для пожилых людей. Они будут иметь возможность использования этих денег на оплату коммунальных услуг. Также вскоре программа будет распространяться и на граждан в возрасте 14–18 лет. Кроме базовых целей на спорт, музеи, кино, театры, путешествие и другое, они смогут тратить деньги в сфере образования: на образовательные курсы и услуги, образовательные программы", – подчеркнул он.