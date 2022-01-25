В Украине почти наполовину выросло число новых случаев COVID-19

Среди заболевших – 2809 детей и 594 медработника.
По данным Минздрава, больше всего инфицированных коронавирусом выявили во Львовской области – 2299 человек, 1589 – в Киеве, 1387 – в Ивано-Франковской области, 1207 – в Винницкой.
Выздоровело 5863 человека, 161 больной COVID-19 умер. Попало в больницу 1507 пациентов. За сутки сделали более 110,1 тыс. тестов.
За все время пандемии в Украине COVID-19 заболело около 3,89 млн человек, умерло – 99 443.
23 января в Украине выявили 12 915 новых случаев коронавирусной инфекции.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.
В Минздраве ожидали очередной волны заболеваемости в конце января 2022 года.
20 января министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса "Омикрон".