В Украине почти наполовину выросло число новых случаев COVID-19

24 января в Украине госпитализировали 1507 пациентов с COVID-19, отметили в Минздраве Фото: EPA

Среди заболевших – 2809 детей и 594 медработника.

По данным Минздрава, больше всего инфицированных коронавирусом выявили во Львовской области – 2299 человек, 1589 – в Киеве, 1387 – в Ивано-Франковской области, 1207 – в Винницкой.

Выздоровело 5863 человека, 161 больной COVID-19 умер. Попало в больницу 1507 пациентов. За сутки сделали более 110,1 тыс. тестов.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболело около 3,89 млн человек, умерло – 99 443.

23 января в Украине выявили 12 915 новых случаев коронавирусной инфекции.