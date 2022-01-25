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ОБЩЕСТВО

В Украине почти наполовину выросло число новых случаев COVID-19

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24 января в Украине госпитализировали 1507 пациентов с COVID-19, отметили в Минздраве
24 января в Украине госпитализировали 1507 пациентов с COVID-19, отметили в Минздраве
Фото: EPA

В Украине за сутки 24 января зафиксировано 19 118 новых случаев COVID-19. Об этом утром 25 января сообщил пресс-центр Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Среди заболевших – 2809 детей и 594 медработника.

По данным Минздрава, больше всего инфицированных коронавирусом выявили во Львовской области – 2299 человек, 1589 – в Киеве, 1387 – в Ивано-Франковской области, 1207 – в Винницкой.

Выздоровело 5863 человека, 161 больной COVID-19 умер. Попало в больницу 1507 пациентов. За сутки сделали более 110,1 тыс. тестов.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболело около 3,89 млн человек, умерло – 99 443.

23 января в Украине выявили 12 915 новых случаев коронавирусной инфекции.

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Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

В Минздраве ожидали очередной волны заболеваемости в конце января 2022 года. 

20 января министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса "Омикрон".

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, смерть, больница, Минздрав, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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