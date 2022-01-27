В Украине установлен абсолютный рекорд суточного прироста инфицированных коронавирусом

Число случаев COVID-19 приближается в Украине к 4 млн Фото: ЕРА

"За сутки 26 января в Украине зафиксировано 32 393 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 4847, медработников – 797). [...] Также за прошедшие сутки госпитализировано 3016 человек, летальных исходов – 154, выздоровело – 5237 человек", – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране подтвердили 24,3 тыс. новых случаев COVID-19.

Показатель суточного прироста 26 января – рекордный, ранее зафиксированный максимум составлял 27 377 (3 ноября 2021 года).

Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 3 946 202 случая коронавирусной инфекции, скончались 99 738 пациентов с COVID-19, выздоровело 3 601 952 человека.

По данным Минздрава, больше всего новых случаев COVID-19 подтвердили в среду в Ивано-Франковской (2862), Львовской (2696) и Житомирской (2467) областях, наибольшая суточная смертность – в Ивано-Франковской и Днепропетровской областях (по 13).

Всего за сутки 26 января в Украине сделали 164 734 теста на коронавирус.