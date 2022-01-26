Минобразования рекомендует отправить 5–11 классы на дистанционное обучение

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в конкретных регионах МОН рекомендует:

Детей 1–4 классов переводить на дистанционное обучение не предлагают.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

В Минздраве ожидали очередной волны заболеваемости в конце января 2022 года.

20 января министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса "Омикрон".

За все время пандемии в Украине заболели COVID-19 около 3,9 млн человек (24 321 – за сутки 25 января), летальных исходов – 99 584.