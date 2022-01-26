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Рекорд с начала года. В Украине за сутки заболели COVID-19 более 24 тыс. человек

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За все время пандемии в Украине COVID-19 заболело около 3,9 млн человек
За все время пандемии в Украине COVID-19 заболело около 3,9 млн человек
Фото: depositphotos.com

В Украине за сутки 25 января зафиксирован 24 321 новый случай COVID-19. Об этом утром 26 января сообщил пресс-центр Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

По данным мониторингового сервиса Совета нацбезопасности и обороны, это самое большое число заболевших с начала года. Предыдущий рекорд фиксировался 11 ноября – 24 747 больных.

Среди заболевших – 2809 детей и 642 медработника.

По данным Минздрава, больше всего инфицированных коронавирусом выявили в Ивано-Франковской области (1972), Киеве (1919), Львовской (1886) и Харьковской областях (1506).

Выздоровело 5514 человек, 141 больной COVID-19 умер. Попало в больницу 3073 пациента. За сутки сделали почти 158 тыс. тестов.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболело около 3,9 млн человек, умерло – 99 584.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/303767911777432

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

В Минздраве ожидали очередной волны заболеваемости в конце января 2022 года. 

20 января министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса "Омикрон".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, болезнь, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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