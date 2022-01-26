Рекорд с начала года. В Украине за сутки заболели COVID-19 более 24 тыс. человек

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболело около 3,9 млн человек Фото: depositphotos.com

По данным мониторингового сервиса Совета нацбезопасности и обороны, это самое большое число заболевших с начала года. Предыдущий рекорд фиксировался 11 ноября – 24 747 больных.

Среди заболевших – 2809 детей и 642 медработника.

По данным Минздрава, больше всего инфицированных коронавирусом выявили в Ивано-Франковской области (1972), Киеве (1919), Львовской (1886) и Харьковской областях (1506).

Выздоровело 5514 человек, 141 больной COVID-19 умер. Попало в больницу 3073 пациента. За сутки сделали почти 158 тыс. тестов.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболело около 3,9 млн человек, умерло – 99 584.