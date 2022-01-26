Рекорд с начала года. В Украине за сутки заболели COVID-19 более 24 тыс. человек

По данным мониторингового сервиса Совета нацбезопасности и обороны, это самое большое число заболевших с начала года. Предыдущий рекорд фиксировался 11 ноября – 24 747 больных.
Среди заболевших – 2809 детей и 642 медработника.
По данным Минздрава, больше всего инфицированных коронавирусом выявили в Ивано-Франковской области (1972), Киеве (1919), Львовской (1886) и Харьковской областях (1506).
Выздоровело 5514 человек, 141 больной COVID-19 умер. Попало в больницу 3073 пациента. За сутки сделали почти 158 тыс. тестов.
За все время пандемии в Украине COVID-19 заболело около 3,9 млн человек, умерло – 99 584.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.
В Минздраве ожидали очередной волны заболеваемости в конце января 2022 года.
20 января министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса "Омикрон".