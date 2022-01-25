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Совет Евросоюза обновил правила для путешествий в условиях пандемии коронавируса

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Туристы с действительным цифровым сертификатом не должны подвергаться дополнительным ограничениям, отметили в Совете ЕС
Туристы с действительным цифровым сертификатом не должны подвергаться дополнительным ограничениям, отметили в Совете ЕС
Фото: depositphotos.com

Совет Европейского союза 25 января одобрил измененные рекомендации для путешествий в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Согласно новым рекомендациям, меры по борьбе с коронавирусом будут применяться с учетом статуса человека, а не ситуации на региональном уровне, за исключением тех регионов, где коронавирус циркулирует на очень высоком уровне.

"Это значит, что статус вакцинации, тестирования или выздоровления путешественника от COVID-19, подтвержденный цифровым сертификатом ЕС о COVID-19, должен быть ключевым определяющим фактором", – сказано в сообщении.

В Совете ЕС отметили, что туристы с действительным цифровым сертификатом не должны подвергаться дополнительным ограничениям на свободное передвижение.

Сертификат включает в себя:

  • свидетельство о прививке вакциной, одобренной на европейском уровне, если с момента последней дозы первичной серии вакцинации прошло не менее 14 дней и не более 270 дней, или если лицо получило бустерную дозу. Государства – члены ЕС также могут принимать сертификаты о прививках вакцинами, одобренными национальными органами или Всемирной организацией здравоохранения;
  • отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не более чем за 72 часа до поездки, или отрицательный результат экспресс-теста на антиген, полученный не более чем за 24 часа до поездки;
  • справку о выздоровлении с указанием того, что с даты первого положительного результата теста прошло не более 180 дней.

Приветствуя принятие советом новых рекомендаций, комиссар здравоохранения Стелла Кириакидес и комиссар юстиции Дидье Рейндерс заявили, что наличия действительного цифрового сертификата должно быть достаточно при поездках во время пандемии, сообщается на сайте Европейской комиссии.

"Важно, чтобы государства – члены ЕС следовали этому соглашению и безотлагательно применяли согласованные правила. Каждое государство-член принимает решение в зависимости от обстоятельств, с которыми оно сталкивается. Но к настоящему времени штамм "Омикрон" распространился по Европе, и пришло время обратить внимание на отмену дополнительных мер в отношении поездок, которые ряд государств-членов ввели в последние недели, что сделало поездки по ЕС более обременительными и менее предсказуемыми", – говорится в заявлении.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В ноябре 2021 года в ЮАР обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".

15 декабря заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич сообщила, что Украина готовится присоединиться к глобальной сети COVID-сертификатов, благодаря чему можно будет посещать более 80 стран мира. Сейчас такой доступ открыт в 52 страны, которые признали украинские сертификаты о вакцинации от коронавируса. 

21 декабря Еврокомиссия сократила срок действия цифрового COVID-сертификата для поездок внутри Евросоюза. 

19 января 2022 года во Всемирной организации здравоохранения заявили, что считают ограничения на путешествия или международные перелеты неэффективной мерой в борьбе с распространением штамма коронавируса "Омикрон". В связи с этим ВОЗ рекомендовала отменить или ослабить ограничения на международные поездки.

Теги: туризм, туристы, Совет ЕС, путешествия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, штамм, COVID-сертификат, Омикрон
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