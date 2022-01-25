Совет Евросоюза обновил правила для путешествий в условиях пандемии коронавируса

Согласно новым рекомендациям, меры по борьбе с коронавирусом будут применяться с учетом статуса человека, а не ситуации на региональном уровне, за исключением тех регионов, где коронавирус циркулирует на очень высоком уровне.

"Это значит, что статус вакцинации, тестирования или выздоровления путешественника от COVID-19, подтвержденный цифровым сертификатом ЕС о COVID-19, должен быть ключевым определяющим фактором", – сказано в сообщении.

В Совете ЕС отметили, что туристы с действительным цифровым сертификатом не должны подвергаться дополнительным ограничениям на свободное передвижение.

Сертификат включает в себя:

свидетельство о прививке вакциной, одобренной на европейском уровне, если с момента последней дозы первичной серии вакцинации прошло не менее 14 дней и не более 270 дней, или если лицо получило бустерную дозу. Государства – члены ЕС также могут принимать сертификаты о прививках вакцинами, одобренными национальными органами или Всемирной организацией здравоохранения;

отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не более чем за 72 часа до поездки, или отрицательный результат экспресс-теста на антиген, полученный не более чем за 24 часа до поездки;

справку о выздоровлении с указанием того, что с даты первого положительного результата теста прошло не более 180 дней.

Приветствуя принятие советом новых рекомендаций, комиссар здравоохранения Стелла Кириакидес и комиссар юстиции Дидье Рейндерс заявили, что наличия действительного цифрового сертификата должно быть достаточно при поездках во время пандемии, сообщается на сайте Европейской комиссии.

"Важно, чтобы государства – члены ЕС следовали этому соглашению и безотлагательно применяли согласованные правила. Каждое государство-член принимает решение в зависимости от обстоятельств, с которыми оно сталкивается. Но к настоящему времени штамм "Омикрон" распространился по Европе, и пришло время обратить внимание на отмену дополнительных мер в отношении поездок, которые ряд государств-членов ввели в последние недели, что сделало поездки по ЕС более обременительными и менее предсказуемыми", – говорится в заявлении.