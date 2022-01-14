Азербайджан отменил действовавшие почти два года ограничения на путешествия для украинцев – Кулеба

Азербайджан открыт для украинцев при условии полной вакцинации и ПЦР-теста Фото: depositphotos.com

"Дополнительная свобода путешествий для граждан Украины: Азербайджан отменил действовавшие с марта 2020 ограничения и открыл воздушные границы для украинцев", – написал глава МИД.

Додаткова свобода подорожей для громадян України: Азербайджан скасував обмеження, які діяли з березня 2020, і відкрив повітряні кордони для українців. Це означає більше можливостей для подорожей, бізнесу та туризму. Всі умови в’їзду до Азербайджану * https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 13, 2022

Согласно информации на интерактивной карте министерства, решением правительства Азербайджанской Республики от 13 января Украина добавлена в список стран, граждане которых имеют право на въезд воздушным транспортом в Азербайджан.

Путешественникам, вакцинированным против COVID-19, во время путешествия воздушным транспортом необходимо предоставить в пограничных пунктах пропуска документ, подтверждающий полный курс вакцинации, а также сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, полученный в течение 72 часов до вылета рейса.

В министерстве отмечают, что бумажный сертификат о вакцинации с портала "Дія" подходит для въезда, но ни сертификат в приложении "Дія", ни свидетельство ВОЗ, выданное семейным врачом, в Азербайджане не примут.

14 января президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.