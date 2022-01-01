Евросоюз отложил оплату €7 для туристов из безвизовых стран – СМИ

Согласно документам, имеющимся в распоряжении издания, после запуска и переходного периода въезд в том числе украинцев в Евросоюз по биометрическому паспорту будет возможен лишь при предварительной платной авторизации в новой системе.

Регистрация – это не аналог визы, так как не требует подтверждения цели въезда или сопроводительных документов (подтверждения о доходах, статусе и т.п.). Заявка не требует посещения визового центра и осуществляется онлайн, в подавляющем большинстве случаев авторизацию предоставят автоматически в течение нескольких минут.

Данные, предоставленные туристами, сверят с информацией в базах ЕС для проверки того, не превысил ли путешественник время пребывания в Евросоюзе и не совершал ли на территории ЕС преступлений.