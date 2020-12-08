Австралия продлила запрет на путешествия до весны из-за коронавируса

Министр здравоохранения Австралии Грег Хант сообщил о продлении экстренного периода биологической безопасности до 17 марта следующего года. В стране зафиксировали 42 случая заражения коронавирусом, причем 41 – у путешественников.

Австралия продлила на три месяца запрет на путешествия за границу из-за пандемии коронавирусной инфекции, говорится в заявлении австралийского министра здравоохранения Грега Ханта от 8 декабря, которое опубликовало парламентское издание Political Alert в Twitter.

В тексте документа сказано о продлении на дополнительные три месяца экстренного периода биологической безопасности. Чрезвычайное положение, введенное в Австралии с 18 марта 2020 года, продлено до 17 марта 2021 года.

Чрезвычайные меры ограничивают движения круизных судов, заграничные поездки и покупки в розничных магазинах торговли в международных аэропортах.

Extending the human biosecurity emergency period by three months @GregHuntMP #auspol pic.twitter.com/K8KujktTE7 — Political Alert (@political_alert) December 8, 2020

Австралийская газета New Daily 8 декабря сообщила, что в стране обнаружили 42 случая заражения коронавирусом, из них 41 – у вернувшихся путешественников. Внутри страны один человек заболел COVID-19 – работник гостиницы в Сиднее.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире по состоянию на 8 декабря выявили почти 67,7 млн случаев заражения коронавирусом. Умерло от этой болезни уже 1,54 млн человек, а выздоровело около 43,6 млн.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.