Минздрав Украины зарегистрировал для экстренного применения препарат от COVID-19 молнупиравир

Таблетки используют для лечения COVID-19 в первую очередь в группах риска, чтобы обезопасить больных от перехода с легкой степени тяжести заболевания к средней и тяжелой, сообщили в ведомстве.

"Мы стали готовиться к очередной волне COVID-19 раньше времени. Поэтому еще в прошлом году начали переговоры по закупке 300 тыс. курсов препарата молнупиравир. Сейчас Минздрав завершил регистрацию препарата, поэтому ожидаем его поставки в ближайшее время", – сказал первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.