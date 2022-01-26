Минздрав Украины зарегистрировал для экстренного применения препарат от COVID-19 молнупиравир

Таблетки используют для лечения COVID-19 в первую очередь в группах риска, чтобы обезопасить больных от перехода с легкой степени тяжести заболевания к средней и тяжелой, сообщили в ведомстве.
"Мы стали готовиться к очередной волне COVID-19 раньше времени. Поэтому еще в прошлом году начали переговоры по закупке 300 тыс. курсов препарата молнупиравир. Сейчас Минздрав завершил регистрацию препарата, поэтому ожидаем его поставки в ближайшее время", – сказал первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.
Молнупиравир – разработка американских фармацевтических компаний Ridgeback Biotherapeutics и Merck Sharp & Dohme.
До последнего времени специальных лекарств от COVID-19 не существовало, проводилось в основном симптоматическое лечение. Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей молнупиравир (Lagevrio) для лечения коронавирусной инфекции.
Кроме молнупиравира, от коронавируса разработаны также таблетки Paxlovid, произведенные компанией Pfizer. По информации производителя, Paxlovid снижает вероятность госпитализации или смерти на 89% у пациентов из групп риска. Препарат уже одобрили в США и Европе.
В Минздраве 17 декабря 2021 года "Укринформу" сообщили, что Украина подписала контракт на поставку 300 тыс. курсов этих таблеток. Также Украина подписала контракт на закупку 300 тыс. курсов препарата паксловид производства компании Pfizer.
По состоянию на 26 января в Украине подтвердили 3,9 млн случаев COVID-19, умерло 99,6 тыс. человек.