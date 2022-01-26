Верховная Рада Украины может уйти на карантин из-за COVID-19 – нардеп

"Следующая пленарная неделя: только открытие сессии, несколько голосований – и Рада уходит на карантин до 15 февраля. Причина – большое количество заболевших", – написал Железняк.

Спикер парламента Руслан Стефанчук говорил в ходе заседания согласительного совета 24 января, что среди народных депутатов Украины и работников аппарата Верховной Рады COVID-19 болеют 45 человек.

"По состоянию на сегодняшний день, по последним данным, которые у меня есть, болеют [COVID-19] 11 народных депутатов и 34 работника аппарата [Верховной Рады]", – отмечал Стефанчук.

По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, 8% состава депутатского объединения болеют COVID-19, его цитирует "Интерфакс-Украина".

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

В Минздраве ожидали очередной волны заболеваемости в конце января 2022 года.

20 января министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса "Омикрон".

За все время пандемии в Украине заболели COVID-19 около 3,9 млн человек (24 321 – за сутки 25 января), летальных исходов – 99 584.