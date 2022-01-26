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В Украине сделали более 30 млн прививок от коронавируса

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Первую дозу COVID-вакцины 25 января получили 29 929 украинцев
Первую дозу COVID-вакцины 25 января получили 29 929 украинцев
Фото: EPA

За сутки 25 января в Украине были вакцинированы против коронавирусной инфекции 81 736 человек. Об этом утром 26 января сообщил пресс-центр Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Первую дозу получили 29 929 человек, 28 984 – вторую дозу. Дополнительную дозу (ее вводят людям с ослабленным иммунитетом, которым недостаточно двух прививок) получили 628 человек, бустерную дозу (ее вводят, когда эффективность первых двух снижается из-за времени) – 22 195 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 15 221 308 человек, из них две дозы получили 14 519 768, дополнительную дозу – 14 237, бустерную дозу – 248 063. Всего сделано 30 003 374 прививки.

На сайте Минздрава указано, что прививки украинцам 25 января делали 985 мобильных бригад, также работали 3227 пунктов и 435 центров вакцинации. Для прививок использовали вакцины четырех производителей: Pfizer (60 608), Sinovac (12 242), Moderna (7371) и AstraZeneca (1515).

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/303767911777432

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно получить не ранее, чем через шесть месяцев после завершения основного курса вакцинации.

По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, иммунизация от COVID-19 сохранила 18 тыс. жизней украинцев.

20 января 2022 года в Минздраве объявили о начале новой вспышки коронавирусной инфекции.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки
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