В Украине сделали более 30 млн прививок от коронавируса

Первую дозу получили 29 929 человек, 28 984 – вторую дозу. Дополнительную дозу (ее вводят людям с ослабленным иммунитетом, которым недостаточно двух прививок) получили 628 человек, бустерную дозу (ее вводят, когда эффективность первых двух снижается из-за времени) – 22 195 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 15 221 308 человек, из них две дозы получили 14 519 768, дополнительную дозу – 14 237, бустерную дозу – 248 063. Всего сделано 30 003 374 прививки.

На сайте Минздрава указано, что прививки украинцам 25 января делали 985 мобильных бригад, также работали 3227 пунктов и 435 центров вакцинации. Для прививок использовали вакцины четырех производителей: Pfizer (60 608), Sinovac (12 242), Moderna (7371) и AstraZeneca (1515).