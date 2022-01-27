Монастырский сообщил, кого предложил назначить исполняющим обязанности главы Нацгвардии

Он назвал решение Балана "поступком настоящего офицера" и рассказал, что уже подал Зеленскому представление о назначении исполняющим обязанности командующего Нацгвардией нынешнего замглавы НГУ генерал-лейтенанта Юрия Лебедя.

"Все подразделения Национальной гвардии продолжают выполнять свои задачи в штатном режиме. Также по моему приказу будет проведено изучение условий, в которых несут службу все призывники срочной службы в Национальной гвардии и Государственной пограничной службе", – добавил министр.

Балан решил уйти в отставку из-за расстрела военнослужащих на Южном машиностроительном заводе. Перед этим Зеленский, комментируя инцидент, заявлял, что ожидает "обязательных кадровых выводов".

Контекст:

Балан родился 12 декабря 1968 в Ивано-Франковской области. Он возглавил Национальную гвардию Украины 13 июня 2019 года, до этого был заместителем командующего НГУ.

В МВД сообщили 27 января, что на "Южмаше" военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артемий Рябчук при выдаче оружия по неустановленным причинам расстрелял из автомата Калашникова караул военнослужащих Нацгвардии, после чего скрылся с оружием. В результате этого пять человек погибли, еще пятеро получили ранения.

В Государственном бюро расследований отметили, что среди погибших – гражданское лицо, женщина.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что трое раненых на "Южмаше" в тяжелом состоянии, жизнь двоих вне опасности.

Рябчука задержали 27 января. Он сам вышел на связь после побега, рассказали в ГБР.

Монастырский отметил, что по его приказу "будет создана комиссия по изучению обстоятельств, которые могли привести к таким действиям 21-летнего военнослужащего".

"Также будут изучаться обстоятельства прохождения Артемием Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию. После изучения условий и обстоятельств, приведших к трагедии, будут сделаны выводы. В том числе кадровые", – заявил Монастырский.

ГБР открыло уголовное производство о служебной халатности руководства Нацгвардии из-за трагедии на "Южмаше" (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.