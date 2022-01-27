ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Если ты не прислуга, значит – враг". Кличко назвал инициативу Кабмина по увольнению глав РГА подавлением самоуправления

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Виталий Кличко: Интересов общины я не сдам. И буду защищать право жителей столицы на самоуправление в своем городе
Виталий Кличко: Интересов общины я не сдам. И буду защищать право жителей столицы на самоуправление в своем городе
Фото: kyiv.klichko.org

Лидер партии УДАР, мэр Киева Виталий Кличко назвал факт согласования правительством увольнения глав районных государственных администраций подавлением местного самоуправления. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Городской голова убежден, что решение Кабмина об увольнении трех глав РГА от 26 января – неконституционно.

"С политической же точки зрения скажу одно: таким "решением" члены правительства присоединились к кампании по подавлению местного самоуправления в Украине и попытке построить жесткую вертикаль власти. Недемократическую и неконституционную. Киевлян хочу заверить: интересов общины я не сдам. И буду защищать право жителей столицы на самоуправление в своем городе", – подчеркнул Кличко.

Лидер УДАРа призвал власти прекратить внутренний раздор и сосредоточить усилия на противодействии внешней агрессии.

"Не надо руководствоваться принципом "если ты не прислуга, значит – враг". Не надо презирать местное самоуправление и давить, и уничтожать его! Враг сегодня у нас – один и общий. И он только и ждет, чтобы воспользоваться ситуацией внутреннего раздора и разборок. Сегодня важны единство и совместные усилия, чтобы защитить и сохранить наше государство. И не время для личностных рефлексий или соревнований. Украинцы снова должны продемонстрировать свое достоинство, сплоченность и готовность всем вместе дать отпор агрессору", – написал он.

Кличко сообщил, что не будет увольнять представителей провластной партии с должностей в КГГА за политическую принадлежность.

"Я оцениваю и увольняю людей по результатам их работы, а не по политической принадлежности. Как это происходит во всех демократических странах. Такими принципами должна руководствоваться и центральная власть. Чтобы управление – и местное, и государственное – было в Украине профессиональным и эффективным, а не политически лояльным. С юридической точки зрения – чиновники нарушили закон, превысив свои полномочия. Ибо местное самоуправление – это не воплощение политических прихотей центральной власти. Поэтому не следует пренебрегать Конституцией и законами. Надеюсь, у президента есть кому посоветовать, что не стоит принимать предложение правительства. Потому что уже суд будет давать правовую оценку нарушению закона", – подытожил Кличко.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/484892016337795

Контекст:

Кабинет Министров 26 января согласовал увольнение трех глав киевских райгосадминистраций: Дарницкой РГА Ярослава Лагуты, Днепровской РГА Игоря Щербака и Шевченковской РГА Олега Гаряги. Об этом в своем Telegram сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мальничук.

Раньше глав киевских районных администраций назначали и увольняли по представлению Кабмина в соответствии с предложениями главы Киевской городской государственной администрации, которую возглавляет мэр столицы Виталий Кличко. 

24 января Кабмин изменил порядок назначения председателей райгосадминистраций. В новом варианте упоминание о главах райгосадминистраций Киева есть только в пункте 13, который предполагает назначение и увольнение президентом по представлению Кабмина в соответствии с предложениями премьер-министра.

Таким образом, вместо главы КГГА Кличко предлагать людей на должности руководителей районных администраций столицы имеет теперь право премьер-министр Денис Шмыгаль.

Издание ZN.UA назвало решение правительства незаконным и связало его с конфликтом между Кличко и Офисом президента.

Теги: Киев, Виталий Кличко, УДАР, Кабинет Министров, КГГА, правительство, самоуправление, конфликт, президент, увольнение, премьер-министр, Денис Шмыгаль, назначение, мэр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Приятно смотреть", "Не знаете, кого ждете? Мечтаете о сыне или дочке?" 34-летняя Каменских показала новые фото в широкой толстовке
"Приятно смотреть", "Не знаете, кого ждете? Мечтаете о сыне или дочке?" 34-летняя Каменских показала новые фото в широкой толстовке
Мила Кунис и Эштон Катчер сходили на свидание. В сеть попали фото пары
Мила Кунис и Эштон Катчер сходили на свидание. В сеть попали фото пары
Денев, Юппер, Боннар. Во Франции попрощались с разбившимся в горах 37-летним Гаспаром Ульелем. Фото
Денев, Юппер, Боннар. Во Франции попрощались с разбившимся в горах 37-летним Гаспаром Ульелем. Фото
"Сосочки прямо в душу смотрят", "Сисяндры". Собчак позировала с широко разведенными ногами и показала соски
"Сосочки прямо в душу смотрят", "Сисяндры". Собчак позировала с широко разведенными ногами и показала соски
"Такой красавчик". В сети показали фото единственного внука Бориса Немцова – трехлетнего Бориса Немцова-младшего
"Такой красавчик". В сети показали фото единственного внука Бориса Немцова – трехлетнего Бориса Немцова-младшего
"Зачем такой козел ей нужен?", "Альфонс". Экс-муж Ани Лорак показал новые фото с невестой и отреагировал на критику
"Зачем такой козел ей нужен?", "Альфонс". Экс-муж Ани Лорак показал новые фото с невестой и отреагировал на критику
30-летняя Maruv ждет первенца – СМИ
30-летняя Maruv ждет первенца – СМИ
  "Батько наш – Бандера". Верка Сердючка поддержала флешмоб. Видео
  "Батько наш – Бандера". Верка Сердючка поддержала флешмоб. Видео
"Десны на фото зачем?", "Вау, Господи". Костромичева опубликовала новые фото и задала подписчикам вопрос
"Десны на фото зачем?", "Вау, Господи". Костромичева опубликовала новые фото и задала подписчикам вопрос
Зюбина заявила, что спецслужбы должны отреагировать на слова Егоровой о поддержке Путина на фоне возможного вторжения РФ в Украину
Зюбина заявила, что спецслужбы должны отреагировать на слова Егоровой о поддержке Путина на фоне возможного вторжения РФ в Украину
Журналисты показали, как Хлебникова выглядит после пожара. Певица обратилась к юристам
Журналисты показали, как Хлебникова выглядит после пожара. Певица обратилась к юристам
"Бабки в очереди крестились?" Звезда ситкома "Танька і Володька" Песик показала, в каком виде ходила к семейному врачу
"Бабки в очереди крестились?" Звезда ситкома "Танька і Володька" Песик показала, в каком виде ходила к семейному врачу
"Что хуже – не иметь детей или дожить, что твои от тебя отрекаются". Навроцкая показала личную переписку с поддерживающей Путина Егоровой
"Что хуже – не иметь детей или дожить, что твои от тебя отрекаются". Навроцкая показала личную переписку с поддерживающей Путина Егоровой
"Скоро одни кости останутся", "Бодрая лошадка". 44-летняя Чехова поделилась "последними" фото с Сейшел
"Скоро одни кости останутся", "Бодрая лошадка". 44-летняя Чехова поделилась "последними" фото с Сейшел
"Секси, " Какая красота". Валевская перед камерой стиснула руками мокрую грудь
"Секси, " Какая красота". Валевская перед камерой стиснула руками мокрую грудь
"Аллуся, как девочка", "Куколка". Галкин очаровал сеть новым фото 72-летней Пугачевой
"Аллуся, как девочка", "Куколка". Галкин очаровал сеть новым фото 72-летней Пугачевой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Там такой пельмень, что не помещается в трусы", "Бабушкин вареник". Каменских показала промежность перед камерой (347847)
2
Павлик заявил, что 24-летняя дочь цыганского барона, предсказавшая Потапу на шоу "Голос країни" скорое отцовство, – его крестница (169734)
3
"Вот у тебя станочек", "Драл бы и драл". Ани Лорак станцевала перед камерой в лифе и узкой юбке (141225)
4
"Видосы 18+ надо в кровати смотреть". Асмус снялась в ванной и рассказала, как утопила свой ноутбук (88543)
5
"Без макияжа, без границ". 48-летняя Клум показала голую грудь и низ живота (77926)
6
"Кажется, что выхода нет". Проживающая в Германии жена мэра Кличко рассказала о своих медитациях (72781)
7
"Фигура шикарная", "Хочу". Рианна показала голую грудь и ягодицы в прозрачном белье (67328)
8
"Малыш, ты супер", "Грудь красивая". Дорофеева в белом лифе крупным планом показала яркий макияж (60265)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS