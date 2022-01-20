"Не раскалывайте общество!". Киевсовет потребовал от президента и ВР прекратить давление на оппонентов и местное самоуправление

"Политические преследования – это бумеранг, который бьет по Украине. Потому что сеять хаос и нестабильность в то время, когда враг стоит на государственной границе, означает подвергать угрозе суверенитет Украины и ее независимость. Политические преследования – это короткий путь к узурпации власти. Обращаемся к главам депутатских фракций и групп в Верховной Раде Украины, президенту Украины и Офису генерального прокурора с призывом отказаться от идеи усиления раскола общества. Требуем прекратить преследование пятого президента Украины Петра Порошенко, других оппозиционных политиков, а также прекратить давление на городских голов и других представителей местного самоуправления. Призываем встать на защиту интересов украинского государства и наших граждан", – говорится в обращении Киевсовета.

Столичные депутаты отмечают, что сила закона в Украине сегодня проигрывает закону силы. Об этом, по мнению проголосовавших за обращение политиков, свидетельствуют и давление центральной власти на Порошенко, и "бесконечные обыски правоохранителей" в подразделениях КГГА и на коммунальных предприятиях, а также попытки поспешно, и, как считают в Киевсовете, в нарушение законодательства и Конституции принять в парламенте закон о столице.

"Использование центральной властью админресурса, преследование, обыски, суды и давление против политических оппонентов только раскалывают страну изнутри. Другой цвет партийных флагов, успех других, другая точка зрения не должны быть поводом для давления, обысков или судилищ. Право быть другим – это демократия. Преследование за это право – диктатура", – подчеркивается в заявлении.

Киевсовет выразил уверенность, что сегодня приоритетом для власти и оппозиции должно стать объединение вокруг защиты интересов и границ государства. Депутаты призвали бороться не друг против друга, а за Украину.